Compártelo con tus amigos:

El delantero Carlos Garcés renovó su contrato con Cienciano de Perú hasta finales del 2025 y está cerca de cumplir un objetivo.

El mantense cumple su segundo año con Cienciano, que por su actuación ha decidido retenerlo un año más.

“Hemos renovado nuestro vínculo con Cienciano, ellos siguen confiando en mí y es una linda oportunidad para seguir demostrando lo que hemos venido haciendo en estos dos años”, dijo Garcés a El Diario.

En la temporada pasada el atacante marcó 16 tantos y ahora lleva 15 anotaciones.

Se ubica en el top cuatro de los máximos goleadores de la Liga peruana, iguala en tantos a Bernardo Cuesta, de Melgar, y es superado por Martín Cauteruccio, del Sporting Cristal, que tiene 27, y Jarlín Quintero de la UTC de Cajamarca, 16.

“El objetivo personal es tratar de superar la marca de goles que hice el año pasado, y en lo grupal estamos en zona de Sudamericana, y a la vez a 7 puntos del primero (Alianza Lima, que tiene 23 puntos)”, dijo.

El jugador manabita expresó que el esfuerzo y la perseverancia se convirtieron en la clave para ganarse un espacio en el club.

“Es una combinación de todo, partiendo desde el cuidarme en muchos aspectos, trabajando bien y teniendo a un plantel que te ayude a sumar siempre”, acotó.

Le quedan pocos años de carrera a Carlos Garcés

Carlos Garcés, de 34 años, sabe que le quedan pocos años de carrera y trata de disfrutarlo al máximo cada día.

“Hace un par de años pensaba en retirarme en el Manta o Delfín, que me abrieron las puertas y donde conseguí cosas importantes. Sé que me queda poco tiempo para jugar fútbol, pero mientras me sienta bien y con ganas de continuar, seguiré”, indicó.

En la actualidad hay 15 ecuatorianos jugando en clubes de la Liga peruana y para Garcés es positivo para el mercado ‘tricolor’.

“Es lindo que cada vez suben más ecuatorianos a la Liga peruana, creo que a la mayoría que estamos acá nos está yendo muy bien y eso es importante para el mercado ecuatoriano, esperemos que eso siga sumando y vengan más a seguir dejando en alto el nombre de Ecuador”, dijo.

Su familia lo acompaña en Perú

Él está con su familia en Perú y eso le da mayor tranquilidad.

“El año pasado fue complicado, me tocó estar solo acá, mi familia estaba en Ecuador y este año ya están acá conmigo, acompañándome. Eso me da más tranquilidad y es un factor importante para que las cosas estén saliendo como ahora”, dijo.

Con respecto a la selección, no le cierra las puertas, pero considera que hay otros futbolistas más opcionados.

“Las puertas de mi parte siempre van a estar abiertas, cada vez que hay un llamado uno se emociona, pero creo que hay jugadores que están en mejor momento, más jóvenes, que tienen más trayectoria por cumplir, que seguro necesitan una oportunidad y no se los ha llamado”, manifestó.

Garcés había sido anunciado por The Strongest boliviano el 31 de diciembre del 2023, pero desacuerdos hicieron que no llegara a ese club.

“Hubo un momento donde se conversó conmigo varios temas que en primera instancia estaban muy bien y después me los cambiaron.