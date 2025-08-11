Una cámara de seguridad captó cómo fue sorprendido uno de los dos hombres asesinados en una urbanización de La Aurora, Daule

Una cámara de seguridad captó el momento en que uno de los dos hombres asesinados en la urbanización Málaga 2 fue sorprendido por sus verdugos. El hecho violento se reportó la madrugada del sábado 9 de febrero en el conjunto habitacional que se encuentra en el sector La Aurora, del cantón Daule, provincia del Guayas.

En los registros de una cámara de seguridad evidencian los momentos de tensión previos al asesinato de Enrique Arturo Postes Romero, quien tenía 26 años de edad. A él, según se aprecia en un video, lo sorprendieron varios hombre que irrumpen en su habitación.

En el momento en que lo interceptaron, Postes descansaba con su pareja y una bebé recién nacida. Ambos dormían en una habitación del inmueble cuando escucharon bulla y se alertaron. Sin embargo, tanto Postes como su pareja nada pudieron hacer para evitar que los asesinos ingresaran a la vivienda. Los sujetos desconocidos ingresaron a la habitación y procedieron a someter a quien sería su objetivo.

Una cámara de seguridad captó el momento de la ejecución

Al hombre lo amedrentaron con armas de fuego, querían sacarlo del inmueble, según se evidencia en el video captado por una cámara de seguridad de la casa. Tras la negativa del hombre, quien se aferraba a no salir de su habitación, sus verdugos comenzaron a dispararle, al parecer en sus extremidades inferiores. En el forcejeo, incluso, uno de los sujetos apoya su cuerpo sobre la bebé que descansaba junto a sus padres.

Finalmente, los asesinos, en medio de las súplicas de la pareja de la víctima y uno de sus hijos, proceden a ejecutarla. Ellos le propinaron varios disparos, los cuales le habrían causado la muerte de manera inmediata.

Violentaron las seguridades de la urbanización

Tras cometer el crimen, los sujetos huyeron del lugar, según las imágenes captadas por una cámara de seguridad. Mientras, otras personas ingresaron a la habitación y constataron que Enrique Poster Romero se encontraba a un costado de su cama en medio de un charco de sangre.

Las escenas de dolor y gritos desesperados de sus familiares llamaron la atención de residentes de la urbanización, muchos de ellos se llenaron de pánico, pues los antisociales habrían violentado la seguridad del conjunto habitacional para llegar a la vivienda de su objetivo. Además de Postes, en este mismo lugar mataron a y procedieron a Jairo Oswaldo Beltrán Betancourt, de 27 años de edad.

Aunque el hecho se reportó la madrugada del sábado, este lunes, 11 de agosto, trascendieron los registros de una cámara de seguridad que se encontraba en el interior del inmueble. (04)