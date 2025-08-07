uayaquil invierte USD 30 millones en obras de infraestructura para Flor de Bastión

El Municipio de Guayaquil ejecuta desde 2024 un plan integral de infraestructura en Flor de Bastión, sector del noroeste de la ciudad, con una inversión de USD 30 millones, para mejorar la movilidad, el acceso a servicios y la seguridad de más de 100 mil personas.

Intervención urbana en Flor de Bastión

Flor de Bastión, uno de los sectores populares más extensos y con rezagos históricos en infraestructura, está siendo intervenido por el Municipio de Guayaquil. Allí se ejecuta un proyecto de obras públicas financiado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

El plan contempla pavimentación de calles, construcción de aceras y bordillos, sistemas de drenaje pluvial y jardineras. La finalidad es reducir el riesgo de inundaciones, facilitar el tránsito vehicular y peatonal, y mejorar las condiciones sanitarias de esta zona urbana en expansión.

Hasta la fecha, tres contratos de obra ya fueron ejecutados, con una inversión de USD 16,7 millones, beneficiando a los bloques 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20 y 21. Estas intervenciones cubren aproximadamente 20 kilómetros de calles, anteriormente de tierra, donde se dificultaba el ingreso de ambulancias, patrullas o transporte público.

Testimonios evidencian el impacto

Los resultados de las obras son visibles en la rutina diaria de los moradores. Héctor Moreno, residente del bloque 8, señaló que el cambio ha sido “un sueño hecho realidad”. Por su parte, Angélica Reyes comentó que antes vivían entre lodo y piedras, y que ahora sienten que su entorno ha mejorado notablemente.

Las obras también inciden en la recolección eficiente de residuos, la seguridad vial y la reactivación del comercio barrial, según datos de la Dirección de Obras Públicas.

Nueva fase de inversión en marcha

Actualmente, se encuentra en proceso de contratación un cuarto proyecto para intervenir los bloques 3, 4 y 5, con una asignación de USD 12,9 millones. Esta etapa también incluirá pavimentación, aceras, alcantarillado y sistemas de drenaje pluvial.

El alcalde Aquiles Alvarez ha reiterado en declaraciones públicas que este tipo de obras responde a una política de inclusión urbana, con enfoque en zonas históricamente relegadas. “La transformación de Flor de Bastión es parte de un modelo integral para garantizar derechos urbanos”, sostuvo en junio de 2025.

Una apuesta por la equidad urbana

El plan en Flor de Bastión forma parte de un modelo de gestión que busca cerrar brechas en infraestructura urbana en Guayaquil. Según cifras del Municipio, en 2025 se proyectan más de 50 kilómetros de calles nuevas en sectores populares del noroeste y suroeste.

Además de los beneficios inmediatos, como mayor accesibilidad y mejora en los servicios básicos, estas obras generan empleo local. También fortalecen la planificación territorial, claves para enfrentar el crecimiento poblacional en la ciudad.

El enfoque integral y progresivo del proyecto ha sido diseñado para garantizar sostenibilidad, con mantenimiento preventivo. También se planifica a largo plazo, en coordinación con áreas técnicas y sociales del cabildo.