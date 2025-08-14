Sicarios asesinan a hombre durante celebración del cumpleaños de su esposa, en Santa Rosa

La noche de ayer, miércoles 13 de agosto de 2025, en la ciudadela El Orito del cantón Santa Rosa, provincia de El Oro, un ataque de sicarios contra una reunión familiar por el cumpleaños de una mujer dejó a Víctor Eduardo Medina Sánchez, de 50 años, asesinado a tiros, y a tres mujeres heridas, una de ellas en condición crítica.

El ataque en plena fiesta de cumpleaños

De acuerdo con el parte policial, la familia celebraba el cumpleaños de la esposa de Medina en el exterior de una vivienda, donde había música a alto volumen y consumo de alcohol. La situación llamó la atención de vecinos, quienes reportaron el hecho.

Una patrulla policial acudió al lugar para solicitar a los asistentes que se retiraran y moderaran la reunión, pero la advertencia fue desatendida. Minutos después, dos sicarios en motocicleta irrumpieron en la escena y abrieron fuego contra los presentes.

Víctima mortal y heridos

Las ráfagas provocaron pánico entre los invitados, que intentaron huir para protegerse. Testigos relataron que Medina se lanzó sobre su esposa para cubrirla con su cuerpo, recibiendo varios disparos que le causaron la muerte inmediata.

Tres mujeres resultaron heridas en el ataque. Una de ellas permanece hospitalizada con una herida de bala en el abdomen, mientras que las otras dos reciben atención médica por lesiones de menor gravedad.

Investigación policial

Tras el ataque, unidades de la Policía Nacional cercaron la zona y levantaron indicios balísticos. La Fiscalía inició un proceso investigativo para identificar a los responsables y determinar las motivaciones del crimen.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si el ataque está vinculado a hechos de violencia organizada en la provincia, pero indicaron que se trató de un ataque directo y selectivo contra la víctima mortal.

Santa Rosa bajo alerta

El cantón Santa Rosa, en la provincia de El Oro, ha registrado en los últimos meses un incremento de hechos violentos asociados a la delincuencia organizada y al sicariato. La Policía ha reforzado los patrullajes en sectores residenciales y comerciales tras los recientes ataques.

Vecinos de El Orito manifestaron su preocupación por la violencia en la zona y señalaron que reuniones familiares como la de Medina se han convertido en escenarios vulnerables ante la presencia de grupos armados que operan en el cantón.

Bala en un cumpleaños

La celebración de un cumpleaños familiar en Santa Rosa terminó en tragedia con el asesinato de Víctor Eduardo Medina Sánchez y tres mujeres heridas. El hecho se suma a la creciente ola de violencia en la provincia de El Oro, donde la Policía investiga los móviles y autores de este ataque armado que enlutó a una familia y conmocionó a toda la comunidad. (12)