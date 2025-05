El vínculo eterno de Taylor y Jackson: amor más allá de la muerte

La relación entre Elizabeth Taylor y Michael Jackson, iniciada en 1984, fue una de las amistades más icónicas de Hollywood, definida por regalos lujosos, defensa mutua ante controversias y un vínculo emocional que, según publicaciones como Infobae, trascendió sus fallecimientos en 2009 y 2011.

Elizabeth Taylor, leyenda del cine, y Michael Jackson, el Rey del Pop, se conocieron en 1984 tras un malentendido en un concierto de la Victory Tour en Los Ángeles, en su libro Elizabeth and Michael. Taylor abandonó el evento por mala visibilidad, lo que llevó a Jackson a llamarla, casi en lágrimas. Esa llamada se convirtió en una conversación de tres horas, iniciando una amistad de 25 años. Su conexión se basó en infancias similares: ambos fueron estrellas infantiles (Taylor a los 12 con National Velvet, Jackson a los 8 con The Jackson 5) marcadas por abusos y soledad, según una entrevista de Taylor con Oprah Winfrey.

En 1997, Jackson dedicó la canción Elizabeth, I Love You a Taylor durante una gala por su 65.º cumpleaños, un gesto que alimentó rumores románticos. Taylor, por su parte, lo llamó “el verdadero rey del pop, rock y soul” en los Soul Train Awards de 1989, acuñando su apodo, según Express.co.uk.

Gestos extravagantes y apoyo incondicional

La amistad estuvo marcada por regalos opulentos. Jackson obsequió a Taylor un anillo de diamantes de 17 quilates, pulseras y collares, mientras ella le regaló un elefante asiático llamado Gypsy, alojado en Neverland. En 1991, Jackson financió y organizó la boda de Taylor con Larry Fortensky en su rancho, con un costo estimado de 1,5 millones de dólares, según People. Taylor escoltada por Jackson, caminó al altar ante 160 invitados, incluyendo a Liza Minnelli y Quincy Jones.

Taylor fue una defensora férrea de Jackson durante las acusaciones de abuso infantil en 1993 y 2005. En 1993, viajó a Singapur para apoyarlo en su 35.º cumpleaños, declarando: “Creo al 100% en su integridad,” según Infobae. En 2003, tras su arresto, afirmó en Larry King Live: “No había nada extraño, veíamos películas de Disney con sus sobrinos.” También ayudó a Jackson a ingresar a rehabilitación por adicción a analgésicos en 1993.

Jackson y Taylor, un amor más allá de la amistad

Aunque ambos negaron un romance, la intensidad de su vínculo generó especulaciones. Randall Sullivan, en Untouchable (2012), sugirió que Taylor fue el “único amor real no sexual” de Jackson, una adoración romántica no consumada. El exguardaespaldas Matt Fiddes afirmó que “había algo más que amistad,” aunque nunca se hizo público. Jackson describió a Taylor como “una manta cálida” en la que confiaba, según True Michael Jackson. Sin embargo, la madre de Jackson, Katherine, veía con recelo la influencia de Taylor.

Tras la muerte de Jackson el 25 de junio de 2009, Taylor expresó un dolor profundo: “Mi corazón está roto. Lo amé con toda mi alma». Una carta póstuma revelada en Elizabeth Taylor: The Grit and Glamour of an Icon (2022) decía: “Mi amado Michael, siempre estás en mi corazón. Es como un grito agudo». Carole Bayer Sager afirmó que Taylor lloró inconsolable y que su pérdida aceleró su declive. Taylor falleció el 23 de marzo de 2011 y fue enterrada en Forest Lawn Memorial Park, cerca de Jackson, alimentando la narrativa de su “reencuentro en el cielo».

La relación, descrita como “el amor más puro” por Taylor, fue un refugio para ambos en medio de la fama. Su apoyo mutuo, desde eventos benéficos hasta momentos de crisis, dejó un legado de lealtad. Publicaciones en X, como la de @mcsdirty en 2025, destacan cómo Taylor protegía a Jackson de un mundo que lo juzgaba. Su historia sigue fascinando, como refleja un artículo de Infobae, que la califica como un “amor que continuó después de la muerte.”