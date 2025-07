Miler Bolaños amenazó de muerte a cuatro personas, según la Fiscalía

La Fiscalía General del Estado acusó al futbolista Miler Bolaños de intimidación, solicitando una reformulación de cargos tras un incidente registrado el pasado 15 de junio, donde presuntamente amenazó de muerte a cuatro personas con un arma de fuego.

Las acusaciones contra Miler Bolaños

El caso contra el jugador del Guayaquil City, de la Serie B ecuatoriana, tomó un giro legal este jueves 3 de julio de 2025. La Fiscalía presentó un nuevo informe que cambia la acusación inicial de porte y tenencia de armas a intimidación, un delito que podría implicar penas más severas.

Bolaños fue detenido el domingo 15 de junio en una urbanización de Daule tras reportes de disparos, pero fue liberado en menos de 24 horas con medidas sustitutivas para defenderse en libertad.

Según el Artículo 154 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), la intimidación se castiga con una pena de uno a tres años de prisión si se amenaza con causar un daño creíble a otra persona o su familia.

Detalles del incidente

El informe fiscal detalla que Bolaños ingresó agresivamente a un domicilio en Daule, agredió físicamente y verbalmente a un ocupante, salió y regresó armado, amenazando de muerte a cuatro personas antes de realizar disparos. La defensa del jugador no ha emitido comentarios hasta el momento.

La Policía Nacional intervino tras una alerta del ECU911 sobre disparos cerca de la vivienda de Bolaños. En el vehículo del futbolista se encontró una pistola tipo Glock con dos vainas percutidas y cuatro sin percutir.

Reacción del Ministerio del Interior

El Ministerio del Interior, encabezado por John Reimberg, pidió revisar los detalles judiciales de la liberación de Bolaños tras su detención inicial.

En una entrevista radial del pasado 19 d junio, Reimberg expresó preocupación por la rapidez de la decisión y sugirió una posible revisión si el proceso no se ajusta a las normas de seguridad pública. «He pedido revisar el caso de un jugador de fútbol que hizo disparos con una pistola, etc. Si veo que no se procedió como se debía, saldré y diré las cosas como son», dijo.

Miler Bolaños y su carrera

Miler Bolaños, conocido por su trayectoria en clubes como Emelec, acumula antecedentes extradeportivos, incluyendo un accidente vehicular en mayo de 2024. El caso ha generado atención en el ámbito deportivo y judicial, especialmente por su impacto en la Serie B y la seguridad en Daule. La resolución del proceso, así como una posible pena de cárcel, podría influir en su carrera.

Respecto a lo futbolístico, se puede recordar que debutó profesionalmente en 2006 con Barcelona SC y brilló en Liga de Quito (2009-2012), ganando la Copa Sudamericana 2009 y la Recopa Sudamericana 2009-2010. En 2012, jugó en Chivas USA (MLS), marcando su primer gol.

Regresó a Ecuador con Emelec, donde fue tricampeón (2013-2015) y máximo goleador en 2015 con 25 goles. En 2016, fichó por Grêmio, conquistando la Copa de Brasil. Actualmente, milita en Guayaquil City (Serie B) desde 2024.