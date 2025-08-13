COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Política

Ecuador y Colombia refuerzan cooperación bilateral en seguridad y comercio

El encuentro abordó temas clave como la entrega de la Presidencia Pro Tempore de la Comunidad Andina (CAN), seguridad fronteriza, comercio y cooperación energética.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Cancilleres de Ecuador y Colombia acuerdan fortalecer lazos en Quito. FOTO: @CancilleriaEc.
Cancilleres de Ecuador y Colombia acuerdan fortalecer lazos en Quito. FOTO: @CancilleriaEc.

Noemí Moreira

Redacción ED.

Noemí Moreira

Redacción ED.

Nací en Manta en 1993. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo. Tengo exper... Ver más

[email protected]

Las cancilleres de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, y de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, sostuvieron este martes una reunión de trabajo en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en Quito para fortalecer la relación bilateral. El encuentro abordó temas clave como la entrega de la Presidencia Pro Tempore de la Comunidad Andina (CAN), seguridad fronteriza, comercio y cooperación energética.

La reunión destacó la próxima transferencia de la Presidencia Pro Tempore de la CAN de Colombia a Ecuador, programada para el 30 de septiembre en Bogotá. Ambas ministras resaltaron la importancia de la CAN como “plataforma para generar y ejecutar políticas comunes en beneficio de los pueblos andinos”. Este traspaso refuerza el compromiso de ambos países con la integración regional.

Intensificaron acuerdos en materia de seguridad

En materia de seguridad, Sommerfeld y Villavicencio acordaron intensificar la cooperación contra la delincuencia organizada transnacional, el terrorismo, la minería ilegal y el narcotráfico, con especial atención en la zona fronteriza. “Reiteramos el compromiso de ambos gobiernos con la cooperación bilateral, regional y global en esta materia”, señalaron en un comunicado conjunto. También se discutieron mecanismos para facilitar el traslado de ciudadanos colombianos privados de libertad en Ecuador.

El comercio bilateral ocupó un lugar central en la agenda. Las cancilleres revisaron aspectos sanitarios, fitosanitarios y zoosanitarios que impactan las exportaciones. Sommerfeld destacó la relevancia del camarón y otros crustáceos ecuatorianos, mientras Villavicencio hizo énfasis en la carne bovina y porcina colombiana. Ambas partes acordaron trabajar en soluciones para agilizar el intercambio comercial.

En transporte y logística, Ecuador expresó su interés en modernizar corredores terrestres para impulsar el comercio y beneficiar a las comunidades fronterizas. Sommerfeld subrayó la importancia de la interconexión eléctrica binacional. Mencionó el reciente “Convenio de Intercambio de Experiencias en áreas energéticas” firmado por los ministerios de Energía de ambos países. Este acuerdo busca promover proyectos e inversiones conjuntas para garantizar el suministro energético en Ecuador y Colombia.

Fortalecimiento de los lazos en ambos países

La reunión refleja el fortalecimiento de los lazos entre ambos países, que comparten una frontera de 586 kilómetros y una historia de cooperación en el marco de la CAN. Fundada en 1969, esta organización promueve la integración económica y social entre Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. La agenda bilateral también responde a desafíos regionales, como el aumento de la delincuencia transnacional y las barreras al comercio, que afectan a las economías de ambos países.

Ecuador y Colombia, con un intercambio comercial que superó los 2.500 millones de dólares en 2024, buscan consolidar su relación como socios estratégicos. La modernización de corredores terrestres y la cooperación energética son pasos clave para mejorar la conectividad y el desarrollo sostenible en la región.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Shakira lidera la gira latina más exitosa del año con “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

Elon Musk acusa a Apple de favorecer a OpenAI y anuncia demanda legal

Samsung lanza un televisor Micro RGB de 115 pulgadas con calidad de color superior

Conoce la fecha y los detalles del próximo feriado largo en Ecuador

A un dólar de distancia: el refugio de los migrantes ecuatorianos que residen en Estados Unidos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Shakira lidera la gira latina más exitosa del año con “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

Elon Musk acusa a Apple de favorecer a OpenAI y anuncia demanda legal

Samsung lanza un televisor Micro RGB de 115 pulgadas con calidad de color superior

Conoce la fecha y los detalles del próximo feriado largo en Ecuador

A un dólar de distancia: el refugio de los migrantes ecuatorianos que residen en Estados Unidos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Shakira lidera la gira latina más exitosa del año con “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

Elon Musk acusa a Apple de favorecer a OpenAI y anuncia demanda legal

Samsung lanza un televisor Micro RGB de 115 pulgadas con calidad de color superior

Conoce la fecha y los detalles del próximo feriado largo en Ecuador

A un dólar de distancia: el refugio de los migrantes ecuatorianos que residen en Estados Unidos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO