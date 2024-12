Compártelo con tus amigos:

Hay voces que señalan que los gobiernos sólo atienden y entienden con hechos, y Manabí es un claro ejemplo.

Fue el gran paro provincial de Manabí el que, el 20 de julio de 1962, dio origen a la creación del extinto Centro de Rehabilitación de Manabí (CRM) y la construcción de la represa Poza Honda, que hoy abastece a ocho cantones de la provincia con agua para consumo humano.

La medida de hecho que buscaba la reivindicación de la provincia empezó el 16 de julio de 1962 y culminó el 20 del mismo mes, luego que el vicepresidente de la República, Reinaldo Donoso, llegara a Portoviejo y ofreciera la construcción de la presa Poza Honda para dotar de agua a los manabitas, y que el Congreso Nacional, mediante ley publicada en el Registro Oficial 314, creara el Centro de Rehabilitación de Manabí, que fue extinguido en el gobierno de Rafael Correa, el 10 de septiembre del 2009.

En su momento Lutero Santana (+), el dirigente portovejense que dirigió la paralización, dijo que fue “una gesta histórica que tiene un gran significado para nuestra provincia, una auténtica revolución que involucró a la gente del pueblo por las necesidades existentes”.

El primer para en Manabí

También dijo que el suceso debía recordarse como una de las primeras manifestaciones cívicas de la capital provincial.

La medida de hecho tuvo como protagonistas, además de Lutero Santana, a Sixto Américo Guiillén, Gregorio Pita, Carlos Cedeño, Félix Véliz y José Cabrera Chinga.

El abogado Kavir Briones Delgado dijo que es evidente que “a Manabí le falta poder político, eso creo que es definitivo”.

Sobre la creación de un ente que administre y construya el Plan Hídrico , Briones señaló que “hoy no debemos hablar de que vuelvan estas instituciones, porque sería más burocracia y agrandar más el Estado. Pero, eso sí, debemos exigir inicialmente, mediante diálogo o con acciones de fuerza, que sea el Gobierno Provincial de Manabí quien asuma este tipo de competencia con los recursos correspondientes, como lo ordena la Constitución”.

Añadió que “como órgano rector de toda la provincia es la Prefectura la que debe liderar todas las instancias en el tema hídrico”.

Briones recalcó que “si no se puede mediante el diálogo no nos queda más que actuar con la fuerza, pero yo agotaría primero el diálogo, dar un tiempo prudencial al Gobierno central para que nos atienda y si no resulta, actuar como Manabí ha actuado siempre para obtener las conquistas que ha alcanzado”.

El Frente Cívico de Manabí entregó recientemente a la Comisión de los GAD y Descentralización de la Asamblea Nacional, en Charapotó, la propuesta de poder local para que se dé más competencias con recursos a los GAD.

En la misma sesión el prefecto, Leonardo Orlando, anunció que en los próximos días entregará una propuesta para que competencias que estaban consideradas para los gobiernos regionales pasen a los GAD provinciales que las quieran asumir, especialmente el manejo de las cuencas hidrográficas.