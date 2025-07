Con un pregón y concierto, Chone inicia sus fiestas de cantonización y de fundación

Chone inicia sus fiestas de cantonización que conmemora el próximo 24 de julio, con varios eventos que ha organizado el municipio. Las actividades inician este martes 1 e julio con un pregón y la presentación de un artista internacional.

El alcalde Leonardo Rodríguez, invitó a los manabitas a las fiestas de su cantón y dio detalles de los proyectos que se vienen para Chone.

¿Qué actividades tienes programadas por las fiestas de Chone?

Empezamos este 1 de julio con el gran “Pregón Juliano, que recorrerá las principales calles de nuestra ciudad, como la avenida Eloy Alfaro. Y luego, habrá un encuentro con todos los ciudadanos de nuestro cantón, con un concierto con un artista internacional como Macano.

Tendremos varias actividades, como la presentación y proclamación de nuestra reina. También tendremos la Verbena Chonera, que ya es muy reconocida a nivel nacional e internacional. Los desfiles cívicos folclóricos conmemorativos y las sesiones solemnes correspondientes. Y, bueno,

Este mes de julio también le da continuidad a las festividades hasta agosto, donde el 7 de agosto celebramos un año más de nuestra fundación. Son más de 30 días donde los hijos de Chone tenemos la oportunidad de conmemorar con alegría, respeto y optimismo las festividades de nuestro cantón.

Usted estuvo en Francia ¿Qué actividades realizó en ese país y qué logró?

Tuvimos una gira por algunos países de Europa, y el principal encuentro se dio en París, Francia. Justamente en el marco de encuentro de autoridades que representamos esa proyección de ciudades sostenibles. Este servidor, Leonardo Rodríguez, fue reconocido como embajador de la sostenibilidad de nuestro territorio.

Lo asumimos con el mayor cariño, respeto y, sobre todo, el compromiso que esto requiere de parte de toda nuestra población. También tuvimos la oportunidad de visitar algunos organismos internacionales. Estuvimos en Luxemburgo, donde tuvimos la oportunidad de dar énfasis a un proyecto que venimos gestionando a nivel nacional con el Banco de Desarrollo, y que hace referencia a la dignificación de nuestra población rural.

¿De qué se trata este proyecto?

Es el Plan de Dignidad que presentamos el año anterior en las festividades de agosto, en la parroquia de Boyacá. Ya tenemos cada uno de los componentes y muy pronto anunciaremos el inicio de la etapa precontractual de cada uno de estos hitos importantes que tiene que ver con la salud, a partir de la construcción del sistema sanitario y pluvial en cada una de nuestras parroquias. En aquellas que ya lo tengan, el fortalecimiento de las mismas.

¿Ya cuentan con financiación estos proyectos?

Como objetivo en esta gira internacional se pudieron concretar estas acciones, por eso lo anunciamos con mucha alegría, el poder replicar lo que estamos haciendo en el centro urbano de Chone.

También estamos próximo a iniciar la contratación del plan de agua potable como una de las últimas fases del megaproyecto hidrosanitario, teniendo como punto importante, la cobertura de más del 95% del área urbana de Chone. Todo ese bienestar y las obras que se están realizando en el área urbana, también podrán replicarse con la ejecución del Plan de Dignidad. Ya contamos con el financiamiento establecido y próximamente lo anunciaremos.

¿De cuánto es financiamiento que han logrado conseguir?

El agua para Chone asciende a 25 millones de dólares aproximadamente. Eso está dentro de los fondos de reconstrucción de la provincia de Manabí, donde el presidente Daniel Noboa, lo anunció y nos ha permitido, a través del Ministerio de Transporte Público. El ministro Roberto Luque siempre ha estado pendiente para que el proceso avance. Tenemos ya firmado el convenio específico.

Estamos a la espera de la transferencia de recursos y en los próximos días se anunciará el inicio de la licitación.

El Plan Dignidad también bordea los 25 millones de dólares, donde se segmentará y se hará una primera fase, priorizando las obras sanitarias y pluviales en las cabeceras parroquiales.

¿Cuál es la fuente de financiamiento del Plan Dignidad?

Se lo va a hacer con BDE y con fondos no reembolsables también de organismos internacionales, por atender la ruralidad. Necesitamos que nuestra población rural siga generando este bienestar y garantizando la alimentación del mundo entero.

¿Cuánto de esos recursos no serán reembolsables?

El porcentaje está por definirse. Una vez que eso se realice, se anunciará en el proceso de licitación, al igual que se hará cuando estemos licitando la última fase del proyecto hidrosanitario, la tercera fase, que es la más importante porque tiene que ver con el agua para toda nuestra gente.

Hablando del proyecto hidrosanitario, ¿cuál es el avance actual?

La fase que actualmente se ejecuta, con fondos del Banco de Desarrollo del Ecuador, en esta fase, el 40 % no es reembolsable, por ser parte del proyecto PROMADEC 4, que promueve el BDE, a través de financiamiento de la CAF. Ya tenemos un avance del 32 % desde que se iniciaron los trabajos en enero de este año.

La proyección es que culmine a finales de enero del año 2026. Hemos podido avanzar en los componentes de mayor complejidad. Por ser en algunos casos excavaciones de más de 8 metros, donde se ha tenido que colocar tubería de diámetro muy considerable.

¿Qué trabajos se realizan en esta obra?

Algunas calles están cerradas. Ya se están colocando el adoquín en algunas aceras, donde se tuvo que reformular y rediseñar todas nuestras calles. Algunas de ellas estaban totalmente destruidas producto del terremoto de 2016.

Usted estuvo en una reunión en Portoviejo por un proyecto. ¿De qué se trata este proyecto?

Participamos en un evento donde organismos como FIEDS (Fondo Italo Ecuatoriano para el desarrollo sostenible) y FIDES (Fundación para la Investigación y Desarrollo Social) han generado una oportunidad para que dos cantones hermanos de la provincia de Manabí, como es Portoviejo y Chone, tengamos la oportunidad de dar alternativas a nuestros jóvenes.

Compartimos datos muy importantes: el 20 % de la población de Chone, es decir, 25.138 personas, están en el grupo de jóvenes de entre 15 y 29 años. De ese porcentaje, el 15 %, es decir, 3.773 jóvenes, no cuentan un empleo estable. Por ello, es relevante esta oportunidad de trabajar con estas organizaciones para que aproximadamente 900 jóvenes se capaciten y se formen, tanto de Chone y Portoviejo, y luego seguir generando alternativas que garanticen el bienestar, mejoren las condiciones de vida de nuestra juventud y, sobre todo, nos proyecten hacia un futuro mejor.

¿Qué deben hacer los jóvenes que desean participar en estas capacitaciones?

Este grupo se encarga de seleccionarlos. Existe una etapa preparatoria de identificación de los jóvenes, y son ellos quienes van a ir buscando y evaluando. El período de formación es de aproximadamente un año.

En otras obras que se ejecutan, ¿el mirador del Cerro Guayas cómo avanza?

El Cerro Guayas es nuestra principal elevación en Chone. Más allá de un salón o un mirador, es el centro que nos representa; será el epicentro de la representación de nuestra identidad.

En mi viaje, también estuvimos en Berlín, donde conversamos con instituciones como el KfW. Allí tendremos la oportunidad de continuar un proyecto que comenzó con la incorporación del monumento y la identidad montuvia en 2020 en el espacio público de la plazoleta Leo Santo Macay. Luego, construimos el puente sobre el río Chone, llamado Puente 7 de Agosto, y recuperamos un tramo del Malecón. Ahora, con el Centro de Interpretación en la parte alta del Cerro Guayas, tenemos la oportunidad de seguir creciendo con este proyecto de recuperación de nuestro río.

¿Cuándo planean terminar esta obra en Cerro Guayas?

La fecha de entrega es a finales de año. Esperamos poder encontrarnos con todos los manabitas y todos los visitantes que deseen estar con nosotros a finales de año en la entrega de este lugar donde se celebrará una conmemoración a nuestra identidad montubia.

También habrá una sala de reuniones, un salón de eventos para la ciudad y un Cristo Redentor que existía antes, pero que ahora será moderno y estará mucho más alto para seguir recibiendo bendiciones. Somos un pueblo de fe, un pueblo creyente, un pueblo resiliente, y tenemos que hacerlo. Así que esperemos que en diciembre podamos tener esto entregado.

¿Y el nuevo puente de acceso?

El puente estaría listo un poco antes; esperemos que en noviembre esté terminado. Se trata del puente Douglas Solorzano, y lleva ese nombre precisamente en honor a un joven que defendió los intereses de Chone durante una revuelta donde tuvo que alzar la voz por nuestro cantón y su gente para ser atendidos.

¿Aproximadamente, cuánto está invirtiendo en todos estos proyectos?

Las obras públicas en Chone superan los 60 millones de dólares en diferentes frentes de trabajo y aumentarán con las obras que he indicado que estarían próximas a ejecutarse. En el caso del parque de la familia, en la Ciudad del Conocimiento, los proyectos de calles y el puente de Douglas Solorzano son 30 millones de dólares, más el hidrosanitario que está en ejecución, más el centro de la cultura Montuvia. Las obras en realidad son un poco más de 60 millones de dólares que están en ejecución en este momento en Chone.

De estos 60 millones de dólares, ¿todos los recursos son reembolsables?

No, muchos de ellos, en general, haciendo un balance, un 35% es no reembolsable. Nos caracterizamos mucho por hacer esa gestión que beneficia a nuestra gente y en el momento en que comience la fase de agua, de los 25 millones que he mencionado, que son 100% no reembolsables, entonces el porcentaje aumentará de manera muy significativa y eso es gracias, reitero la decisión del presidente de la Daniel Noboa y todo su equipo liderado.