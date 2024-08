Compártelo con tus amigos:

Hasta diciembre del 2023 en la región amazónica de Ecuador se rescataron 715 especies de fauna o vida silvestre y 18 personas detenidas por cometer esta clase de delitos contra la naturaleza.

Los detenidos por tráfico ilegal de vida silvestre obtienen penas de hasta 3 años de cárcel y 90 mil dólares de multa, resalta un trabajo periodístico del Programa Conservando Juntos de USAID.

En 2023, la Policía Ambiental, reportó que 4.911 especies de fauna silvestre pretendían ser traficadas ilegalmente desde Ecuador.

Iban principalmente de la región amazónica hacia otros países ubicados en la India, Oceanía, Norteamérica y Dubái.

En la lista constan naciones de Medio Oriente, Asia y Europa, Además, se registraron más de 3 mil casos de tráfico de flora silvestre, en particular de orquídeas.

Estos actos delictivos se detectaron en los aeropuertos internacionales de Quito y Guayaquil.

De acuerdo con la (ONU) Organización de las Naciones Unidas, la demanda de pieles o productos de vida silvestre en el mercado ilegal mueve más de 23 mil millones de dólares anuales.

Para la organización ambiental WWFPN (Working to Sustain the Natural World for the benefit of People and Nature), el tráfico y comercialización ilegal de vida silvestre es considerado el cuarto negocio ilícito más lucrativo a nivel mundial.

Ecosistemas amazónicos se destruyen por tráfico de vida silvestre

La dirección de biodiversidad del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), considera que el tráfico de vida silvestre es una amenaza para la biodiversidad .

El delito afecta gravemente los ecosistemas y ocasiona un daño irreparable en la naturaleza por tratarse de especies nativas y endémicas (propias del lugar).

Los tipos de fauna silvestre más traficados en las seis provincias amazónicas fueron:

Tráfico ilegal de Fauna Silvestre en la Amazonía, año 2023 Provincia (Sub zona) UPMA Mamíferos Aves Reptiles Insectos Total Sucumbíos 100 64 119 0 283 Orellana 55 35 88 13 191 Napo 48 45 43 0 136 Pastaza 16 8 12 0 36 Morona Santiago 16 9 28 0 53 Zamora 5 6 5 0 16

Por ejemplo, cuando se extrae en un mayor número los animales, se pueden agotar las poblaciones.

Y se corre el riesgo de sufrir una extinción de las especies, porque se alteran interacciones de esas con otras (flujo de materia y energía).

El impacto es significativo, si son especies altamente reguladoras que están arriba en la cadena alimenticia.

Eso explicó la entidad gubernamental a este medio de comunicación, mediante un comunicado oficial escrito.

Tráfico de especies silvestres

Galo Zapata, director científico de la organización de conservación ambiental (WCS) Wildlife Conservation Society-Ecuador, manifiestó que “cuando se da el tráfico de especies silvestres se destruye a los ecosistemas amazónicos”.

“En este caso, porque se elimina a los depredadores de la cadena alimenticia, lo que provoca un desequilibrio de la cadena atrófica silvestre”, se indicó.

Es así que los caracoles, las rachas, insectos o roedores, pueden reproducirse sin control hasta el punto de convertirse en plagas nocivas.

Además, se pone en peligro a los servicios ecosistémicos como la dispersión de semillas.

Por ejemplo, si se captura y trafica un mono araña, 230 mil semillas dejan de ser esparcidas en un área de 1.500 metros.

Esta especie de mono cumple la función de dispersión de semillas, un servicio ecosistémico que permite la subsistencia de distintas clases de árboles.

Samantha Izurieta, bióloga, mencionó que el “tráfico de fauna y flora es un crimen que afecta a la especie víctima y al ecosistema”.

En muchos casos el animal no soporta el maltrato físico o emocional y muere’, advierte los expertos.

Esta clase de delitos atentan contra la naturaleza, más aún si se lo comete en ecosistemas frágiles y mega-biodiversos como en el Parque Nacional Yasuním.

Eso señala el trabajo periodístico del Programa Conservando Juntos sobre tráfico ilegal de vida silvestre.

El tráfico pone en peligro especies

Izurieta resaltó que el tráfico de vida silvestre disminuye la biodiversidad al poner en peligro la especie y la vida del animal traficado.

“Este delito se practica a grandes cantidades en Ecuador y sobre todo, en la Amazonía ecuatoriana, según lo demuestran los datos oficiales del 2023”, indicó.

Desde su punto de vista técnico-biológico, cuando se capturan y sacan especies de vida silvestre se produce la pérdida de la biodiversidad porque lo destruye y fragmenta.

(Este trabajo periodístico es parte del Programa Conservando Juntos de USAID, WCS y USFQ. Por: Fredy Torres Siavichay).