Las planillas por el consumo de energía empezaron a llegar a los hogares con un valor similar a la anterior, pese a los prolongados cortes.

Esto molestó a María H. habitante de Portoviejo, pues recordó que en octubre, por su sector hubo cortes de energía que duraron hasta 14 horas al día, pero el descuento que ha tenido en la planilla, por su consumo entre el 3 de octubre y el 1 de noviembre, fue de 29 centavos.

La mujer recalcó que en su planilla anterior, consta que su consumo fue de 180 kilovatios hora (KwH) y el valor a pagar (sin las tasas) fue de 16,86, dólares, mientras que en la planilla que recibió este martes le aparece que tuvo un consumo de 177 KwH y el valor a pagar es de $ 16,57.

Esto le parece absurdo, pues dijo que durante el día en su casa no pasa nadie y deja sus artefactos desconectados por los apagones.

Planillas de energía con el mismo valor

Luis Moreira Briones, también recibió su planilla con el mismo consumo y valor del mes anterior. Esto, a pesar que ya no cuenta con aire acondicionado porque se le dañó durante los apagones. “No ha habido ningún descuento. Por lógica la planilla debió salir con un consumo menor porque la mayor parte del día no tuvimos energía”, comentó Moreira. Además, indicó que no tendrá otra opción que cancelar los 38 dólares de la planilla, pues cree que reclamar será en vano.

Johnny Alvarez, en cambio, ayer se acercó a una de las oficinas de la Corporación Nacional de Electricidad (Cnel) a consultar por qué el valor por consumo de energía pasó de $ 31 a $ 58 dólares, justo con los apagones.

“Lo que me dijeron, es que en esta planilla (de noviembre) tengo que pagar 27 dólares en compensación al pago que hice el mes anterior”, comentó.

Reclamos a la CNEL

A través de sus cuentas oficiales, la CNEL informó que quienes presenten alguna novedad con los valores registrados en las planillas eléctricas, deben realizar el procedimiento en la empresa distribuidora de la localidad.

Para ello, deben llevar una fotografía del medidor con el número de lectura y el consumo, que sean visibles.

También deben llevar el número de cuenta del contrato o código del suministro, que consta en la misma planilla.

“No es necesario haber cancelado la factura para presentar un reclamo. Si se detecta una anomalía, se corregirá el valor facturado”, se indicó en un comunicado.

Cortes de hasta 8 horas

A mediados de este mes se cumplirán dos meses desde que iniciaron los cortes de energía a escala nacional, debido a la crisis energética.

Hasta este sábado, el cronograma de los cortes establecidos por el Ministerio de Energía, es de seis horas diarias, pero a partir del domingo, los apagones se podrían extender debido a que el nivel del agua en el embalse de Mazar volvió a descender y está cerca de sus niveles mínimos.

Este miércoles, el embalse Mazar tenía una cota de 2.115 metros sobre el nivel del mar (msnm), mientras que hasta las 15h00 de ayer, la cota bajó a 2.113,14 msnm, es decir, a tres metros de su nivel mínimo para funcionar. El nivel más bajo que ha estado Mazar durante los apagones, ha sido de 2.111,2 msnm.

Sebastian Ribadeneira, experto energético, indicó que por la situación actual, el gobierno volverá a extender los apagones con una duración de entre diez y 14 horas diarias. “Se están comiendo nuevamente las mínimas reservas que tenemos. Creo que hasta máximo el domingo (el gobierno) va a esperar”, señaló el experto, en entrevista con un medio digital.

Recalcó que los meses de octubre a diciembre por lo general en la Sierra son secos, por lo que considera que los apagones continuarán hasta el 2025.

Xavier Serrano, docente universitario y consultor energético, coincidió que los cortes de energía de la próxima semana serán de 14 horas y serían anunciados por el gobierno, este sábado.