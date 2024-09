Compártelo con tus amigos:

La Policía identifica a la persona que compró el dron que explotó dentro de la cárcel La Roca , en Guayaquil, Guayas.

El comandante general de la Policía, Víctor Hugo Zárate , dio actualizaciones del este caso este martes, 10 de septiembre.

De acuerdo al funcionario policial, la institución reúne toda la información sobre la compra del aparato. Zárate agregó que hay “una línea está bien completa, de dónde fue adquirido y quién lo adquirió”.

El comandante destacó que agentes de Grupo de Intervención y Rescate (GIR) realizaron una explosión controlada del dron. Zárate añadió que el trabajo del GIR evitó daños mayores en esta cárcel.

Zárate subrayó que la investigación se está llevando a cabo en colaboración con la Fiscalía. Además, hizo énfasis en la necesidad de reformas legales por parte de la Asamblea para regular el uso de drones y otras aeronaves no tripuladas. “Ahora estamos trabajando con la tecnología justa y básica para eliminar todo este tipo de inconvenientes de drones, o de aeronaves no tripuladas, que nos pueda originar conflictos no solo en las cárceles, sino en alguna institución o instalación estratégica”, señaló Zárate.