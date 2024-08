Compártelo con tus amigos:

Carlos Rabascall y Alejandra Rivas estarán en la próxima jornada electoral en representación de Izquierda Democrática (ID).

Este partido político realizó en Manabí una asamblea de primarias para dar a conocer a su binomio para las elecciones de febrero del 2025.

A las 10h00 de este viernes, 16 de agosto, Carlos Rabascall y Alejandra Rivas, llegaron a la delegación provincial del Consejo Nacional Electoral (CNE) , en Portoviejo, Manabí.

La asamblea de las primarias del Partido Izquierda Democrática, además de los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia, contó con representantes nacionales, provinciales y locales. El acto se realizó en el Salón de la Democracia del CNE.

La presentación del binomio se da casi al tiempo límite del proceso de democracia interna, según a lo dispuesto en el calendario electoral del CNE. Según el órgano electoral, se dispuso que este ejercicio de democracia interna se realice del 3 al 17 de agosto.

Una vez que se den las elecciones primarias, los partidos y movimientos deberán esperar la convocatoria a elecciones, el 12 de septiembre.

El 9 de febrero del 2025 se darán las elecciones generales, en caso de haber segunda vuelta, esta será el 13 de abril.

“Hoy empezamos el camino de la unidad, el camino hacia la recuperación del Ecuador, dejemos atrás el odio y la polarización, dejemos de mirar al pasado y empecemos a caminar hacia un futuro de justicia social”, escribió Carlos Rabascall en su cuenta de la red social X.

El precandidato, se refirió a la violencia que azota al país y dice que va a trabajar para hacerle frente. “Vamos juntos a recuperar la paz, a recuperar el país, a enfrentar a los verdaderos enemigos de los ecuatorianos”, escribió Carlos Rabascall.

¿Quiénes son Carlos Rabascall y Alejandra Rivas?

Rabascall dijo que la elección de su compañera de fórmula se dio por el alto grado de confianza existente, con años de una profunda amistad. También se refirió a acercamientos con otras organizaciones políticas, aunque sin dar mayores detalles.

Alejandra Rivas es una empresaria que nació en Quito, capital ecuatoriana, y se radica desde hace quince años en Manabí.

El exasambleísta y dirigente nacional de la ID, Jorge Sánchez, quien liderará la lista de candidatos a asambleístas nacionales, confirmó la afiliación de Carlos Rabascall a la ID y descartó que haya fraccionamientos en esa tienda política.

“Hervas era afiliado a la ID? no. El señor Otto, con un apellido medio complicado de repetir, no. El buen amigo Paco Moncayo fue afiliado a la ID, no. Ahora Rabascall es afiliado al partido y cuenta con la autorización del Consejo Ejecutivo para ser nuestro candidato”, dijo Sánchez, quien señaló que van a estar en la segunda vuelta electoral con Carlos Rabascall el próximo año. “Tenemos una buena estructura, tres generaciones, abuelos, padres y nietos que son de la ID, y lo más importante, gente que ha sido alcalde, prefecto, asambleísta”, indicó.