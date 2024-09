Compártelo con tus amigos:

La Selección de Ecuador le ganó 1 a 0 a Perú en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito por la Fecha 8 de Eliminatorias. El encuentro lo hizo intenso desde el principio la Tri .

Durante el primer tiempo todo fue de los tricolores que arrinconaron a los Incas que no reaccionaron a la estrategia de Sebastián Beccacece. El fútbol que desplegó por las bandas de la mano de Ángelo Preciado y Pervis Estupiñán cegó a los Bicolores que no la veían.

Durante el encuentro Ecuador no dejó respirar a Perú que por ratos insistía con Gianluca Lapadula. La solvencia en defensa con Piero Hincapié y Willian Pacho pudieron contener cualquier intensión del elenco rival.

A pesar de estar siempre con el balón la Tri no pudo hacerle daño al conjunto del Rimac. Jorge Fossati tuvo que ir al vestuario tranquilo por el marcador, pero no por el rendimiento de sus jugadores que no encontraban la manera de burlar a los tricolores.

Ecuador más aplomado que Perú

Ya para el segundo tiempo Fossati tuvo que hacer ajustes desde el comienzo de la etapa. Carlos Zambrano tuvo que entrar para mejorar las cosas en defensa en lugar de Anderson Santamaría.

Perú también metió a Jean Pierre Archimbaud por Wilder Cartagena, para darle menos argumentos a Ecuador. También salió Luis Advíncula quien tenía amarilla e ingresó Oliver Sonne.

Sin embargo, esto no pudo calmar las ganas de la Tri por meterse nuevamente en onda y luchar por el ansiado gol. Así, a los 54 minutos de juego la selección ecuatoriana se llevó el premio de haber insistido tanto por el partido.

Enner Valencia se reencontró con el gol luego de que Alan Franco le pusiera un centro imposible de fallar. El estadio estalló de júbilo por el tanto de Valencia, quien se reencontró con las redes después de mucho tiempo.

Tuvo que aparecer el capitán de Ecuador para romper ese maleficio contra Perú, a la que no le ganaba desde hace dos Eliminatorias. La última vez que a Tri le ganó a los Incas data del 15 de noviembre del 2011.

Después, Beccacece hizo varias modificaciones. Ingresó John Yeboah, Pedro Vite, Kevin Rodríguez y Jhoanner Chávez para refrescar líneas y dar algo más de volumen en ataque.

Varios opciones tuvo Ecuador para aumentar la ventaja ante Perú, pero la reacción de Pedro Gallese lo impidió. Así, el partido terminó y representa seguir de cerca a los primeros de la tabla.

El capitán de la Tri, Enner Valencia, se mostró contento por este triunfo que dijo, es anhelado. “Me siento muy bien por ayudarle al equipo en poder el ganar el partido (…) creo que nos merecíamos este triunfo”, dijo Valencia al Canal del Fútbol.

Las próximas fechas de Eliminatorias son el 10 y 15 de Octubre. En la 9 Ecuador recibe a Paraguay y Perú recibe a Uruguay.