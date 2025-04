Zulinka Pérez, hija de Rubby Pérez, relata las últimas palabras de su padre tras tragedia en Jet Set

Zulinka Pérez, hija del reconocido cantante de merengue Rubby Pérez, compartió las últimas palabras que su padre le dirigió antes de fallecer bajo los escombros de la discoteca Jet Set. El trágico incidente ocurrió la madrugada del 8 de abril de 2025 en Santo Domingo, cuando el techo del recinto colapsó durante un concierto, dejando más de 113 fallecidos. Según Zulinka, las acciones de su padre evitaron que ella estuviera en el lugar exacto donde la estructura cedió, salvándole la vida.

El relato de Zulinka Pérez

Zulinka Pérez, quien también formaba parte de los coros de la orquesta de su padre, explicó que se encontraba en el escenario junto a él momentos antes del desplome. Según su declaración, Rubby Pérez le pidió que no cambiara de posición para tomar su micrófono, como solían hacer durante las presentaciones. “Le dije: ‘Papi, ayúdame porque no puedo cantar bien, estoy recién operada’, y él me dijo: ‘Quédate en tu micrófono y yo paso al mío’”, relató Zulinka.

Minutos después, el techo colapsó, sepultando a Rubby Pérez y a decenas de personas. La joven afirmó que, de haber intercambiado lugares, ella habría estado en la zona más afectada. “Si yo hubiese estado en el micrófono de mi papá, no estaría aquí”, aseguró.

La tragedia en Jet Set

El colapso de la discoteca Jet Set ocurrió durante una noche de merengue que reunió a cientos de asistentes, incluyendo figuras destacadas del ámbito local. Las autoridades reportaron que el incidente dejó más de 150 heridos, y las labores de rescate se extendieron durante horas. Rubby Pérez, conocido como “La Voz Más Alta del Merengue”, fue hallado sin vida entre los escombros.

Una despedida marcada por el sacrificio

Zulinka también destacó que su esposo, otro de los coristas, contribuyó a su supervivencia al protegerla con su cuerpo cuando la estructura comenzó a ceder. “Mi esposo se tiró encima de mí y me dijo: ‘Sal tú, que si nos pasa algo, nuestro hijo no se quede solo’”, narró. Este acto, combinado con la decisión de su padre, permitió que ella escapara del desastre.

La muerte de Rubby Pérez ha conmocionado a República Dominicana, donde el gobierno decretó tres días de duelo nacional (8, 9 y 10 de abril). El cantante, de 69 años, deja un legado musical con éxitos como “Volveré” y “El Africano”, además de un ejemplo de sacrificio recordado por su hija Zulinka Pérez.