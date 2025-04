Zoom experimentó una caída masiva de servicio este 16 de abril de 2025; esto es lo que se sabe

El servicio de videoconferencia Zoom enfrenta una interrupción significativa desde las 15h00 de hoy, miércoles 16 de abril de 2025, con más de 50,000 usuarios reportando problemas como fallos al iniciar sesión o unirse a reuniones, según Downdetector. La compañía está investigando, descartando inicialmente un ciberataque, y apunta a un posible problema de resolución de nombres de dominio o una falla en la infraestructura de internet local. Alcance y Naturaleza del Problema

La caída afecta a regiones como Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, y partes de Europa, con picos de reportes superando las 67,000 incidencias a las 15h01, según Reuters. Los usuarios han experimentado errores como 502 Bad Gateway y mensajes de “Unable to Connect”, mientras algunos logran usar contenido local pero no acceden a reuniones en vivo. La interrupción incluye servicios como Zoom Contact Center, Zoom Meeting, Zoom Phone, y Zoom Phone APAC, con degradación reportada globalmente.

Respuesta oficial de Zoom y progreso

A las 15h34, Zoom confirmó estar investigando “problemas de resolución de nombres de dominio” que afectan múltiples servicios, según su cuenta oficial en X. A las 15h33 p.m. ET, indicaron que un “restore” está en curso, sugiriendo avances en la restauración. Sin embargo, no hay una estimación oficial de resolución, y la compañía no ha detallado si el problema es interno o externo. Publicaciones en X reflejan especulaciones sobre ciberataques, aunque Zoom y fuentes como Bloomberg lo consideran poco probable por ahora.

Posibles Causas

Zoom sugiere que el incidente podría deberse a un “glitch localizado en internet”, similar a eventos pasados como el de marzo de 2021, cuando una falla de Verizon afectó servicios globales. Expertos citados por TechCrunch mencionan que la alta demanda (Zoom creció un 20% en usuarios desde 2024) o actualizaciones de software podrían haber sobrecargado los servidores. Sin embargo, la falta de un comunicado definitivo deja espacio a teorías no confirmadas. Estas incluyen rumores de ataques por parte de grupos como DarkStorm, según posts en X.

Impacto y Reacciones

Con más de 300,000 usuarios potencialmente afectados, la interrupción ha interrumpido reuniones de trabajo, educación y eventos en línea. Usuarios en X han reportado frustración, mientras otros celebran el “descanso inesperado” de videollamadas. Este es el tercer outage significativo en tres años, tras incidentes en marzo de 2022 y septiembre de 2024, lo que genera preguntas sobre la resiliencia de la infraestructura de Zoom.

Zoom ha enfrentado outages previos, como uno en marzo de 2025 que duró 22 horas, según StatusGator. La dependencia de la plataforma desde la pandemia, con un pico de 2,000 reportes en 2021, subraya su vulnerabilidad a fallos técnicos. La compañía promete updates en status.zoom.us, pero la falta de transparencia inicial ha amplificado las especulaciones.