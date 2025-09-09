COMUNIDAD POR USD 1
Mundo
Centroamérica

Marina mexicana confisca 21 toneladas de droga en laboratorios clandestinos en Durango

Efectivos de la Secretaría de Marina decomisaron 21 toneladas de metanfetaminas y precursores químicos en dos laboratorios clandestinos operados por el grupo narcotraficante Los Mayos en Carricitos, Durango, el pasado fin de semana, con el objetivo de frenar la distribución de más de 525 millones de dosis en el mercado ilegal.
Un militar durante el desmantelamiento de un laboratorio para la fabricación de metanfetaminas en Carricitos, Durango, en el norte de México
Redacción

Redacción ED.

La operación, llevada a cabo en el municipio de Carricitos, en el estado de Durango, resultó en el decomiso de 21 toneladas de metanfetaminas ya procesadas, listas para su distribución.
Además, los militares incautaron una gran cantidad de precursores químicos esenciales para la producción de esta droga sintética.
Entre los materiales confiscados se encuentran 1.000 litros de ácido clorhídrico, 200 litros de ácido acético, 1.000 litros de tolueno, 200 litros de cianuro de bencilo, 250 litros de P2P, 575 kilogramos de sosa cáustica y 200 kilos de cianuro de sodio.
Todo el material fue puesto a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.El decomiso representa un impacto económico significativo para el narcotráfico, con un valor estimado de 6.532 millones de pesos (más de 300 millones de dólares).
Según las autoridades, esta acción evitó que 525 millones de dosis de metanfetaminas llegaran a las calles, lo que podría haber alimentado el mercado ilegal tanto en México como en el extranjero.

Segundo laboratorio más grande desmantelado

Este operativo se posiciona como el segundo decomiso más importante realizado por la Secretaría de Marina en los últimos años.
Es  superado por una operación en febrero de 2024 en Sonora, donde se desmanteló un laboratorio de dimensiones aún mayores.
Sin embargo, la cantidad de metanfetaminas terminadas incautadas en Carricitos representa el mayor decomiso de producto final por parte de esta institución.

Contexto del narcotráfico en Durango

Durango es una región estratégica para los grupos narcotraficantes debido a su cercanía con el llamado “Triángulo Dorado”.
Esta es una zona que abarca los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango.
El grupo Los Mayos, vinculado al Cártel de Sinaloa, ha operado en esta región durante años, utilizando laboratorios clandestinos para producir metanfetaminas destinadas principalmente al mercado estadounidense.
La metanfetamina se ha consolidado como uno de los principales productos del narcotráfico mexicano, generando millonarias ganancias para los cárteles.

Impacto de la operación

lAS  21 toneladas de metanfetaminas no solo afecta las finanzas de Los Mayos, sino que también envía un mensaje sobre los esfuerzos del gobierno mexicano por combatir el narcotráfico.
La Secretaría de Marina ha intensificado sus operativos en los últimos años, utilizando inteligencia militar y tecnología avanzada para localizar y desmantelar laboratorios clandestinos.
La operación pone en evidencia la capacidad de producción de los cárteles en regiones rurales como Durango.
Las autoridades estiman que el decomiso tendrá un impacto significativo en la cadena de suministro de metanfetaminas.

Acciones legales y próximas investigaciones

El material incautado está bajo custodia del Ministerio Público, que llevará a cabo las investigaciones para determinar la red de distribución.
Aunque no se han reportado detenciones durante el operativo, las autoridades buscan identificar a los operadores y líderes de Los Mayos (26)

ÚLTIMAS NOTICIAS

Juan Usma y Jhon Acurio, de Barcelona SC, cedidos a Dorados de Sinaloa en México

Estados Unidos anuncia la detención de más de 600 personas en una operación contra el Cártel de Sinaloa

Uno, de cinco cuerpos hallados en vía desolada del distrito Manta, sigue sin ser identificado

El secreto para panqueques de avena perfectos y llenos de fibra

¿Qué cambios trae las fiestas de la Virgen de la Merced en 2025?

