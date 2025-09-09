Marina mexicana confisca 21 toneladas de droga en laboratorios clandestinos en Durango

La operación, llevada a cabo en el municipio de Carricitos, en el estado de Durango, resultó en el decomiso de 21 toneladas de metanfetaminas ya procesadas, listas para su distribución.

Además, los militares incautaron una gran cantidad de precursores químicos esenciales para la producción de esta droga sintética.

Entre los materiales confiscados se encuentran 1.000 litros de ácido clorhídrico , 200 litros de ácido acético , 1.000 litros de tolueno , 200 litros de cianuro de bencilo , 250 litros de P2P , 575 kilogramos de sosa cáustica y 200 kilos de cianuro de sodio .

Todo el material fue puesto a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes. El decomiso representa un impacto económico significativo para el narcotráfico, con un valor estimado de 6.532 millones de pesos (más de 300 millones de dólares ).

Según las autoridades, esta acción evitó que 525 millones de dosis de metanfetaminas llegaran a las calles, lo que podría haber alimentado el mercado ilegal tanto en México como en el extranjero.

Segundo laboratorio más grande desmantelado Este operativo se posiciona como el segundo decomiso más importante realizado por la Secretaría de Marina en los últimos años. Es superado por una operación en febrero de 2024 en Sonora, donde se desmanteló un laboratorio de dimensiones aún mayores. Sin embargo, la cantidad de metanfetaminas terminadas incautadas en Carricitos representa el mayor decomiso de producto final por parte de esta institución.

Contexto del narcotráfico en Durango Durango es una región estratégica para los grupos narcotraficantes debido a su cercanía con el llamado “Triángulo Dorado”. Esta es una zona que abarca los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango. El grupo Los Mayos, vinculado al Cártel de Sinaloa, ha operado en esta región durante años, utilizando laboratorios clandestinos para producir metanfetaminas destinadas principalmente al mercado estadounidense. La metanfetamina se ha consolidado como uno de los principales productos del narcotráfico mexicano, generando millonarias ganancias para los cárteles.