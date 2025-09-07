COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Vida
Ciencia y Tecnología

En solo 2 años, quien no use IA podría quedar fuera del mercado laboral, según un experto

La inteligencia artificial (IA) avanza a gran velocidad, y su integración en el mundo empresarial es ya una realidad. Tres de cada cuatro empresas han adoptado IA generativa, según un informe reciente.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Jon Hernández, experto en IA: “La persona que en dos años no sea fluida con la inteligencia artificial está fuera del mercado”
Jon Hernández, experto en IA: “La persona que en dos años no sea fluida con la inteligencia artificial está fuera del mercado”
Jon Hernández, experto en IA: “La persona que en dos años no sea fluida con la inteligencia artificial está fuera del mercado”
Jon Hernández, experto en IA: “La persona que en dos años no sea fluida con la inteligencia artificial está fuera del mercado”

Redacción

Redacción ED.

Un informe de Technology Foresight 2025 revela que el 75% de las empresas ya han incorporado la inteligencia artificial generativa, logrando una reducción de costes de hasta el 25%. En este contexto de rápida adopción, el experto en IA y divulgador Jon Hernández advirtió en el podcast ‘La fórmula del éxito’ sobre el impacto inminente de esta tecnología en el ámbito laboral, afirmando que 2025 será el año en que su influencia se hará notar de forma directa en la sociedad.

La IA como requisito laboral en el futuro cercano

Jon Hernández, divulgador sobre el tema, ha señalado que la fluidez en el manejo de la IA será una condición indispensable para la empleabilidad en un futuro muy cercano. “En dos años pueden cambiar mucho las cosas. Hasta el punto de que aquella persona que no sea fluida en inteligencia artificial está fuera del mercado laboral“, puntualizó el experto, aunque matizó que en España y Latinoamérica este proceso podría ser más lento que en otros países.

Hernández añadió que la única razón por la que muchos trabajadores no han sido reemplazados es la falta de conocimiento de sus superiores sobre el potencial de la IA: “Si tu jefe supiese lo que yo sé, ya te habría reemplazado”, sentenció. Para él, quien no sepa manejar la IA simplemente no será útil para las empresas.

La brecha de adopción: un freno al desarrollo

A pesar de los beneficios comprobados, el divulgador identificó la falta de adopción tecnológica como el principal problema en varios países. “A día de hoy aún estamos viendo gente que no ha adoptado Excel. Empresas que van con albaranes manuales. Es tristísimo, pero es así”, comentó.

El experto considera que, más allá de la disponibilidad y la eficacia de las herramientas, la cultura empresarial y la resistencia al cambio son factores clave que ralentizan la integración de la IA. “Falta la parte de adopción. Por costes, por cultura empresarial, porque tu jefe es un dinosaurio… Por lo que sea”, explicó Hernández, quien esperaba una disrupción mucho más rápida en el mercado laboral.

La importancia de una formación adecuada

Durante la entrevista, Hernández destacó la necesidad de una formación correcta en el uso de herramientas como ChatGPT. Según sus datos, el 98,5% de los usuarios utilizan la herramienta de manera ineficaz. “Utilizarlo ya no te da una ventaja competitiva, la diferencia está en utilizarlo bien”, afirmó.

Esta afirmación subraya que, si bien el uso de la IA se ha democratizado, su dominio es lo que marcará la diferencia en el ámbito profesional. La correcta formación, por tanto, se convierte en un pilar fundamental para la evolución tanto de las empresas como de los trabajadores. El experto advierte que la tecnología de la inteligencia artificial mejorará “muy rápido” en los próximos meses o años, lo que hará que las cosas cambien sustancialmente. (10).

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Beccacece confirma que la selección de Ecuador buscará vencer a Argentina en Guayaquil

La UNE ratifica movilización para el 11 de septiembre y la Conaie mantiene su oposición al extractivismo

Balacera en Los Esteros deja tres muertos y tres heridos en Manta

Chicho Trujillo revela que padece cáncer y comparte un mensaje de fortaleza

Repotenciarán la laguna de oxidación para reducir costos de la nueva PTAR

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Beccacece confirma que la selección de Ecuador buscará vencer a Argentina en Guayaquil

La UNE ratifica movilización para el 11 de septiembre y la Conaie mantiene su oposición al extractivismo

Balacera en Los Esteros deja tres muertos y tres heridos en Manta

Chicho Trujillo revela que padece cáncer y comparte un mensaje de fortaleza

Repotenciarán la laguna de oxidación para reducir costos de la nueva PTAR

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Beccacece confirma que la selección de Ecuador buscará vencer a Argentina en Guayaquil

La UNE ratifica movilización para el 11 de septiembre y la Conaie mantiene su oposición al extractivismo

Balacera en Los Esteros deja tres muertos y tres heridos en Manta

Chicho Trujillo revela que padece cáncer y comparte un mensaje de fortaleza

Repotenciarán la laguna de oxidación para reducir costos de la nueva PTAR

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO