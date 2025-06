Zohran Mamdani: de asambleísta estatal a candidato histórico para la alcaldía de Nueva York

Zohran Kwame Mamdani, de 33 años, actual asambleísta del Distrito 36 de Queens, emergió como la sorpresa de las primarias demócratas al derrotar a figuras consolidadas como Andrew Cuomo. Mamdani, nacido el 18 de octubre de 1991 en Kampala (Uganda), con raíces en India, Sudáfrica y Estados Unidos, se presenta con una plataforma inspirada en el socialismo democrático enfocada en la vivienda asequible, transporte público gratuito y justicia económica.

Orígenes y trayectoria educativa

Zohran Mamdani es hijo del académico Mahmood Mamdani y de la cineasta Mira Nair. Tras vivir en Uganda y Sudáfrica, emigró con su familia a Nueva York a los siete años . Se graduó de la Bronx High School of Science, estudió Africana Studies en el Bowdoin College y cofundó el capítulo de Students for Justice in Palestine. En 2018 obtuvo la ciudadanía estadounidense y en 2020 fue elegido asambleísta, convirtiéndose en el primer surasiático, ugandés y uno de los pocos musulmanes en la asamblea estatal.

De consejero de vivienda a político progresista

Antes de su carrera política, Mamdani trabajó como consejero en casos de ejecuciones hipotecarias, ayudando a familias de bajos ingresos en Queens a evitar desalojos. Esa experiencia lo impulsó a buscar un cargo público para abordar la crisis de la vivienda asequible, tema central de su candidatura.

Además, ejerció brevemente como rapero bajo los nombres Young Cardamom y Mr. Cardamom, trabajo que le dio visibilidad cultural y estrechó su vínculo con la comunidad.

Zohran Mamdani y su c ampaña a la alcaldía y plataforma política

En octubre de 2024 anunció su postulación para la alcaldía de Nueva York en 2025. Su programa propone medidas focalizadas en la gente trabajadora:

Congelamiento de rentas en unidades reguladas

Transporte público gratuito y creación de carriles prioritarios para buses

Implementación de guarderías públicas gratuitas

Establecimiento de mercados municipales para controlar precios de alimentos

Construcción de 200.000 viviendas asequibles financiadas con impuestos progresivos .

Su campaña, con fuerte componente digital y presencia activa en redes como TikTok, ha captado influencia especialmente entre los votantes más jóvenes . Recibió el respaldo de figuras como Alexandria Ocasio-Cortez y Bernie Sanders.

Zohran Mamdani escribirá historia

De resultar elegido, será el primer alcalde musulmán e indio‑americano de Nueva York y uno de los más jóvenes en asumir el cargo, con 33 años frente a los 34 años de John Purroy Mitchel en 1914. Su triunfo representa un avance en la representación de comunidades diversas como la surasiática y musulmana en altos cargos políticos.

Además, su discurso pro‑Palestina y postura crítica hacia Israel han generado debate, provocando tanto apoyo en sectores progresistas como advertencias de figuras conservadoras que lo acusan de extremista.

El reto del gobierno para la próxima administración

Aunque cuenta con un creciente respaldo popular —y un potente financiamiento, según análisis en redes sociales que destacan su recaudación récord —, Mamdani enfrenta críticas por su experiencia limitada y algunas condiciones de su legado legislativo, consideradas poco sustantivas por críticos. Su reto será traducir sus propuestas en acciones concretas de gobierno para una ciudad tan compleja como Nueva York.