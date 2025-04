Yilda Banchón y Andreína Bravo: ¿Chispas o cortocircuito en la farándula?

Yilda Banchón, cantante ecuatoriana, reveló en La Universidad de la Farándula que no colaboraría con Andreína Bravo por falta de “química artística”, desatando un cruce de declaraciones. Andreína respondió con un comentario irónico en Instagram, avivando el debate entre fans en redes sociales.

Yilda Banchón, conocida por su estilo fresco y participaciones en MasterChef Celebrity Ecuador, sacudió la farándula ecuatoriana al hablar sin filtros en una entrevista con el canal digital La Universidad de la Farándula. Cuando le preguntaron sobre posibles colaboraciones, Yilda enfatizó la importancia de la conexión artística: “Siento que no estamos en la misma onda, en la misma vibra. Cuando compartes música con alguien, tiene que haber química”. Al insistirle sobre Andreína Bravo, no dudó: “Podría decirte que no mucha”.

Polémica en redes por Andreína y Yilda

La declaración no pasó desapercibida. Andreína Bravo, intérprete de “Bandolera” y estrella en ascenso, respondió desde su Instagram (@andreinabravoo) con un toque de humor y sarcasmo: “Jajaja qué pena, y yo que me estaba preparando para nuestra colaboración imaginaria. Éxitos, te mando muchos besitos, bye”. El comentario se volvió viral, generando un debate entre los fans de ambas artistas.

La división entre los fans de ambas artistas se hizo evidente, con hashtags como #TeamYilda y #TeamAndreina circulando en la plataforma.

Contexto de las artistas

Yilda Banchón, quien empezó su carrera a los 7 años, ha ganado reconocimiento con temas como “Sí, Ajá, Ya Sé”, que supera el millón de reproducciones en YouTube. Su colaboración con el productor puertorriqueño Master Chris en 2022 marcó un hito en su trayectoria. Por su parte, Andreína Bravo, dedicada completamente tres años en la música y 1.2 millones de seguidores en Instagram, sigue consolidándose con canciones como “Matriarcado” y “Medicina”, enfocándose en empoderar a las mujeres.

compartieron escenario Festival Heat 2022 y colaboraron en “Ama, Vive, Sueña Guayaquil” en 2022 con Mirella Cesa y Pamela Cortés, pero su conexión artística parece no fluir. Ambasen ely colaboraron enencon, pero su conexión artística parece no fluir.

¿Y Ahora Qué?

El intercambio ha encendido las redes, pero ninguna artista ha anunciado más declaraciones. La farándula ecuatoriana, conocida por su intensidad, sigue atenta. “Esto es mejor que una telenovela”, bromeó @ChismeEc en X. Mientras, los fans esperan que Yilda y Andreína canalicen esta energía en nueva música. Por ahora, el foco está en sus carreras: Yilda prepara nuevos proyectos tras MasterChef Celebrity Ecuador, y Andreína sigue promocionando su primer álbum. ¿Habrá reconciliación o más controversia?