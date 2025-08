¿Ya vale la página para inscribirse en Jóvenes en Acción? Usuarios esperan poder registrarse para el programa

La página web del programa Jóvenes en Acción, iniciativa del Gobierno ecuatoriano, ya opera con normalidad. Esto permite a miles de jóvenes registrarse para acceder a pasantías remuneradas. El sistema enfrentó intermitencias el 5 de agosto, primer día de inscripciones, debido a un ataque informático. A pesar de ello, más de 19.000 postulantes completaron su registro, según el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Las autoridades aseguran que el proceso está garantizado hasta el 30 de agosto.

Superación de fallos técnicos

El portal oficial, jovenesenaccion.inclusion.gob.ec, sufrió problemas de acceso el martes 5 de agosto. Un ataque informático comprometió la infraestructura tecnológica, según un comunicado del MIES. Especialistas trabajaron para resolver las fallas. Este 6 de agosto, el ministerio confirmó que el sistema ya funciona correctamente. Los jóvenes pueden ahora completar el formulario en línea sin inconvenientes.

Para quienes aún enfrenten dificultades, el MIES habilitó puntos de atención presencial en todo el país. Estos ofrecen soporte técnico y orientación para el registro. La institución recomienda usar navegadores actualizados y verificar la conexión a internet antes de iniciar el proceso. El plazo de inscripción se mantiene hasta el 30 de agosto, dando tiempo suficiente a los interesados.

🚨COMUNICADO🚨

⚠️ El sitio de inscripciones a #JóvenesEnAcción presenta intermitencias por un ataque al sistema.

✅ Ya hay cerca de 19.000 registros completos.⁰📍 Si necesitas ayuda, acude a los puntos de atención a nivel nacional.

🗓️ Inscripciones abiertas hasta el 30 de… pic.twitter.com/yqEEv0oqJw — Inclusión Ecuador 🇪🇨 (@InclusionEc) August 5, 2025

Requisitos claros para los aspirantes para “Jóvenes en Acción”

El programa Jóvenes en Acción busca beneficiar a 80.000 jóvenes de entre 18 y 29 años. Los seleccionados realizarán pasantías remuneradas de USD 400 mensuales durante tres meses, desde noviembre de 2025 hasta febrero de 2026. Las prácticas se desarrollarán en instituciones como el MIES, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y otras carteras estatales. Además, los participantes recibirán capacitación previa en octubre.

Los requisitos son estrictos. Los aspirantes deben ser ecuatorianos con cédula vigente y no estar afiliados al IESS. No pueden tener un título universitario de tercer nivel ni recibir bonos estatales. También es necesario estar registrados en la base de datos de la Senescyt por no haber accedido a un cupo universitario desde el segundo período de 2023, o ser migrantes retornados certificados por la Cancillería. Una cuenta bancaria activa a nombre del postulante es obligatoria para recibir los pagos.

No se trata de quiénes logran inscribirse primero

El MIES enfatizó que el orden de inscripción no afecta la selección de beneficiarios. Todos los registros realizados dentro del plazo serán evaluados bajo los mismos criterios. Esto busca evitar aglomeraciones digitales o presenciales. La priorización dependerá de cumplir los requisitos establecidos, no de la rapidez para inscribirse.

Las pasantías incluyen tareas como reforestación, limpieza de ríos, mantenimiento de espacios públicos y apoyo en proyectos comunitarios. El programa combina experiencia laboral con formación, promoviendo el desarrollo profesional de jóvenes en situación de vulnerabilidad. Las autoridades invitan a los interesados a informarse solo por canales oficiales para evitar estafas. El MIES y el Ministerio del Trabajo lideran la iniciativa, con posible participación de otras entidades según necesidades institucionales.

La recuperación del portal asegura que los jóvenes puedan postular sin inconvenientes. El programa representa una oportunidad para adquirir experiencia y contribuir al desarrollo del país. Los interesados deben ingresar al sitio oficial y completar el formulario antes del cierre del período de inscripciones.