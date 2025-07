Xavier Jordán solicita a la Asamblea Nacional que le permita comparecer de manera virtual desde Estados Unidos

Su petición se da luego de que no se presentara ante la Comisión de Fiscalización, donde tenía que comparecer personalmente, sin embargo, nunca llegó a la diligencia. Aunque Xavier Jordán no reveló detalles del porqué no se presentó, dio a conocer que sacaron a su abogado de la “Asamblea y de la comisión de fiscalización, de manera abrupta con la policía, a pesar de que él tenía mi autorización por escrito y que fue remitida formalmente al Parlamento Ecuatoriano”.

Asimismo, indicó que “esas son las grandes diferencias el abogado de un delincuente a 30 años puede sentarse ante toda la comisión conjuntamente con el condenado, pero a mí se me niega mi derecho a denunciar la corrupción del atraco más grande de las medicinas e insumos en el sector salud”. Jordán finalizó su mensaje señalando que “remitiré la información al señor presidente”.

Reacción tras inasistencia de Xavier Jordán

La solicitud responde a acusaciones de Salcedo, sentenciado por corrupción en los sectores de salud y justicia, ante la Comisión de Fiscalización. Jordán, quien reside en Estados Unidos, propuso una comparecencia vía Zoom para el lunes 21 de julio a las 15h00, originalmente programada de manera presencial en Quito. Su objetivo es presentar pruebas que, según él, demuestran un perjuicio de $1.600 millones en cinco años por irregularidades en medicamentos e insumos médicos.

Ante su inasistencia a la comisión, Ferdinan Álvarez, presidente de la Comisión de Fiscalización dijo que “esa silla vacía es la respuesta que recibimos en cuanto a la petición del señor Xavier Jordán. Valiente es lanzar acusaciones desde el exterior donde está prófugo, pero esa misma valentía no ha tenido para sentarse en esa silla vacía”.

Xavier Jordán y las acusaciones de corrupción

En su denuncia, Jordán señala a figuras como Daniel Salcedo, Vladimir Paredes, Alfredo Ortega, Jorge Wated, Guillermo Salas y los hermanos Figallo. También menciona hospitales como Teodoro Maldonado Carbo, Monte Sinaí, Abel Gilbert Pontón, Marianita de Jesús, HCAM de Manta, Los Ceibos, y otros en Milagro, Quevedo, Cayambe y Samborondón. Estas instituciones, según él, forman parte de un esquema de “corrupción estructural”.

Jordán acusó al asambleísta Ferdinan Álvarez Zambrano, presidente de la Comisión de Fiscalización, de vínculos con Santiago Díaz Asque, exlegislador denunciado por presunta violación a una menor. “Álvarez recibió favores indebidos como vehículos de lujo y un departamento, y me solicitó $50.000 para una operación política”, afirmó. También cuestionó el nombramiento de Soledad Padilla-Morán, esposa de Álvarez, como asesora del Ministerio de Gobierno, calificándolo como tráfico de influencias.

El solicitante promete entregar documentos con trazabilidad que respaldan sus denuncias. Además, pidió que su nombre y el de su familia no se utilicen como “distractores políticos”. Jordán insiste en que la Comisión de Fiscalización no debe encubrir a los responsables de actos corruptos, sino investigar con seriedad las irregularidades denunciadas.

Expectativas de la comparecencia

La Comisión de Fiscalización aceptó la comparecencia de Jordán para rebatir las acusaciones de Salcedo. La intervención busca esclarecer el presunto esquema de corrupción hospitalaria que afecta a varias regiones, incluyendo Manabí. La solicitud de Jordán para participar de forma virtual refleja su intención de exponer pruebas desde el extranjero, donde reside actualmente.

La comparecencia, si se realiza, podría arrojar luz sobre las acusaciones de corrupción en el sistema de salud pública. La atención se centra en si las pruebas de Jordán logran sustentar sus denuncias y desmentir las acusaciones en su contra. (04)