Xabi Alonso: “La cantera tiene que tener su espacio, pero el Real Madrid te obliga a ganar”

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, ha asegurado que hay “posibilidades muy altas” de que el delantero francés Kylian Mbappé tenga minutos en el partido de cuartos de final del Mundial de Clubes de este martes ante la Juventus.

El entrenador dijo que para este partido también están convocados Dani Carvajal y Éder Militao, que estaban lesionados. Ha explicado aunque la cantera debe “tener su espacio”, el club “te obliga a ganar”.

Xavi habla de la cantera

“Nuestra primera idea es la de ganar partidos. Luego veremos cómo ganarlos, con qué jugadores, tanto del primer equipo como del Castilla, que nos están ayudando mucho y tienen muy buen nivel”, dijo el entrenador. Xabi Alonso agregó que “la cantera del Madrid siempre ha tenido jugadores que han dado un gran nivel competitivo, tienen que tener la oportunidad”.

El entrenador del Real Madrid, comentó que “en este caso, Gonzalo lo está haciendo bien, pero la temporada pasada fue Raúl -Asencio- y en el futuro habrá otros. Tienen que tener su espacio, pero el Madrid es muy exigente, te obliga a ganar”, declaró en rueda de prensa.

Jugadores que regresan al Madrid

Además, desveló que tanto Dani Carvajal como Éder Militao “entran en convocatoria” después de “largas recuperaciones”. “Va a ser un plus para ellos, pero también para el colectivo por sentirlos. El banquillo está apoyando a los que están jugando y se genera esa conexión. A nivel competitivo van a necesitar más minutos. Carvajal, cuando se ponga bien, va a ser muy importante, y Militao también”, indicó.

Sobre el francés Kylian Mbappé, reconoció que se encuentra “bien” que el propio día del partido tomarán “la última decisión”. “Hay muchas posibilidades de que pueda jugar de inicio y debute en el Mundial de Clubes. No sé cuánto va a jugar, pero hay posibilidades muy altas de que juegue”, apuntó.

Sobre el delantero francés comentó que “es un líder por su impacto y su influencia. Necesitamos estar todos comprometidos con la idea colectiva, que todos disfrutemos cuando tengamos el balón o cuando no lo tengamos. Los que estén en el campo lo tienen que hacer, la exigencia es igual para todos los jugadores”, añadió.

La idea colectiva del Real Madrid

Respecto a la dupla Mbappé-Vinícius, aseguró que deben “explotar la idea colectiva” para funcionar “como un equipo” y que estén “comprometidos en todas las fases con balón y sin balón”. “En la calidad individual, Vinícius, Mbappé, Rodrygo, Bellingham… tienen que crear esa diferencia. Son jugadores desequilibrantes que en el último tercio tienen que hacer cosas diferentes.

Xabi dijo que “a mí me cuesta enseñarle cómo tiene que regatear, pero puedo decirle cómo podemos tener ese equilibrio para llegar a esas zonas. Ahí sí podemos hacer más hincapié los entrenadores”, subrayó.

Preguntado por Rodrygo afirmó que en estos campeonatos “a veces pueden ser tan importantes los que inician como los que entran”. “Pueden tener un impacto decisivo. Cada jugador tiene que estar preparado para lo que toque. Rodrygo está entrenando bien, anímicamente le veo bien. Luego, ya es decisión mía quién juegue”, expresó.

Lo que se juega en el Mundial de clubes

En otro orden de cosas, el técnico vasco declaró que ahora llegan “los partidos decisivos en los que es todo o nada“. “Jugamos contra un grande del fútbol europeo como es la Juve y nos va a requerir mucho. Será un gran partido a nivel de fútbol, a nivel mental, a nivel de concentración. Está todo listo para mañana”, manifestó.

“Es un equipo muy intenso, muy de Tudor, con ideas bien claras, con gran calidad colectiva e individual. Son jugadores de mucho nivel que son muy competitivos. Nos espera un gran rival, un equipo duro. Nuestra referencia no es el último partido contra el City, nuestras referencias son otras”, prosiguió.

La distribución de las cargas de trabajo

Alonso también reconoció que los cambios de esquema permiten “ir sintiendo cómo funcionan“. “Claro que se pueden repetir en un futuro. Esta competición es un poco diferente a la dinámica que vamos a tener en la temporada, es un formato muy exprés. A la hora de repartir minutos y cargas tienes que ir un poquito más a cuchillo cada partido. El día a día nos va a hacer sentar las bases para cuando empecemos en agosto”, manifestó.

Por otra parte, no quiso cuestionar las críticas de Jürgen Klopp y Pep Guardiola al Mundial de Clubes y a la posibilidad de que haya más lesiones. “No es mi sensación. No estamos pensando demasiado en el medio ni en el largo plazo, no tienes tiempo para eso en nuestras conversaciones”.

Dijo que ahora “La Juve es lo que tenemos en la cabeza y le damos valor al Mundial, porque vas cogiendo carrerilla. Mañana tenemos un partidazo contra la Juve, hay un Paris Saint-Germain-Bayern, el Fluminense elimina al Inter… A la gente del fútbol le está atrayendo el formato”, recalcó.

Xabi contento en Real Madrid

El preparador madridista también confesó que, en su tercera semana con el equipo, se siente “contento y con ganas“. “Me recuerda a las concentraciones que tenía como jugador, pero ahora en otro rol de tener que organizar, decidir y preparar cosas. Hay muchas cosas que no cambian, porque hay que gestionar jugadores, personas, construir lazos de confianza. Estamos pasando mucho tiempo juntos y eso nos está permitiendo acelerar mucho esas relaciones. Con naturalidad, con normalidad y sin intentar forzar las cosas, que es como se construyen mejor las cosas. Me encuentro a gusto”, desveló.

También recordó a su predecesor, el italiano Carlo Ancelotti. “Sé que estoy en el sitio en el que quiero estar. La trayectoria de Carlo comparada con la mía es muchísimo más amplia. Estoy tomando el relevo con mucho honor, con mucho orgullo y se lo agradezco. Estamos empezando un proyecto nuevo”, avisó.

Por último, habló de un posible cruce con Sergio Ramos y con Monterrey en cuartos. “Con Sergio he tenido muchos partidos juntos, mucha amistad, y me alegro de que siga rindiendo a su edad y que tenga esa vitalidad y esas ganas de seguir jugando. Me alegra mucho y ojalá podamos vernos en cuartos contra ellos”, finalizó. (Con datos de Europa Press)