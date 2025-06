Wisin confiesa que pensó en suicidarse tras la muerte de su hija Victoria Yireh

El reguetonero Wisin abrió su corazón en una entrevista con Rodner Figueroa, donde habló sobre la pérdida de su hija, Victoria Yireh, y cómo este suceso marcó su vida. En el podcast ‘Cara a Cara con Rodner’, el artista puertorriqueño confesó que tras la muerte de la menor, pensó en quitarse la vida.

Victoria falleció en septiembre de 2016, con apenas un mes de nacida, debido a una malformación cromosómica conocida como trisomía 13. Esta experiencia llevó a Wisin a enfrentar una profunda crisis emocional.

Durante más de 50 minutos, Wisin compartió detalles íntimos sobre sus pensamientos más oscuros. Reconoció que en un momento sintió que la pérdida fue culpa suya, lo que lo llevó a cuestionar el sentido de su existencia. “Llegan esos pensamientos negativos a tu mente de: ‘Pasó por decisiones tuyas’, ‘el que debes morirte eres tú’”, explicó el cantante. Además, describió el “ataque de la oscuridad” que afecta a quienes atraviesan momentos de fragilidad emocional y pueden tomar decisiones perjudiciales para sí mismos y sus seres queridos.

El apoyo familiar y la fe como salvación

A pesar de la oscuridad que lo envolvió, Wisin encontró consuelo en la fe y el amor de su esposa, Yomaira Ortiz. “Mi señora y Dios. Mi señora era la que me apoyó, la que me sacó, la que me dio la mano”, relató el cantante.

La decisión de Yomaira de continuar con el embarazo, a pesar del diagnóstico de trisomía 13, fue una muestra de coraje y amor incondicional que fortaleció a Wisin en el proceso. Esta experiencia transformó su perspectiva de vida, haciéndolo valorar más a su familia y las bendiciones que tenía frente a él.

Wisin admitió que ese capítulo doloroso le permitió cambiar su brújula y su norte. Aprendió a dar abrazos a sus hijos y a valorar cada momento con ellos. “Tenía tantas bendiciones al frente que no veía mis bendiciones, yo estaba ciego”, confesó. También expresó la esperanza de reencontrarse algún día con Victoria Yireh, lo que le da fuerza para seguir adelante.

Wisin da un mensaje de esperanza para quienes sufren

El cantante envió un mensaje a quienes atraviesan pérdidas similares o pensamientos negativos. Reconoció que no está solo en esos sentimientos y que es posible salir adelante con apoyo y fe. “Sé que hay mucha gente que está tomando decisiones incorrectas o que han pensado hasta en quitarse la vida, que yo en un momento dado lo pensé”, compartió.

Wisin mantiene las cenizas de su hija como un símbolo de amor y recuerdo.