Willian Pacho ya está en Guayaquil y esto dice sobre el partido contra Brasil

Willian Pacho, campeón de Champions League con el PSG, llegó a Guayaquil y asegura que quiere ganar un título con la selección de Ecuador.

La estrella que volvió a casa

Willian Pacho pisó suelo ecuatoriano con una sonrisa que no ocultaba la magnitud del logro que lo acompaña. El defensor de 23 años, flamante campeón de la UEFA Champions League con el Paris Saint-Germain, llegó este domingo a Guayaquil para sumarse a la concentración de la selección nacional.

“Estoy muy feliz, muy contento por lo que estoy viviendo, por este momento”, dijo el jugador tras aterrizar. Lo acompañaban su maleta, el eco de miles de mensajes de apoyo en redes sociales y un sueño todavía fresco.

“Ganar la Champions es increíble. Al despertar hoy y ver que no fue un sueño me da mucha alegría”, agregó el defensa central nacido en Quinindé, convertido ya en referente internacional.

Un nuevo objetivo: el Mundial 2026

Su llegada no solo marca un regreso simbólico. Pacho se une a la Tri para disputar dos partidos clave: el 5 de junio ante Brasil en el estadio Banco Pichincha y el 10 frente a Perú en Lima. Ambos duelos son vitales en la ruta de Ecuador hacia el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

“El objetivo más cercano es clasificar al Mundial. Tenemos ahora un partido el jueves con Brasil”, afirmó con determinación. Su tono no es el de alguien que se conforma. “Ahora está el Mundial, que es súper importante. Luego vamos viendo las cosas que se nos van dando para llegar lo más lejos posible.”

Pacho no oculta sus sueños. Tras conquistar Europa, tiene claro su próximo desafío: “Con la selección quisiera ganar un título, también sería un sueño”, confesó.

Un campeón con cifras de élite

La temporada de Willian Pacho en el PSG fue brillante. En la Champions League 2024-2025, lideró las recuperaciones de balón (124 en 17 partidos) y registró una efectividad de pase del 92.95%. Luis Enrique, su técnico, no escatimó elogios: “Es un jugador que tiene mentalidad ganadora y una solidez envidiable”.

Su solidez defensiva, su versatilidad táctica, su salida limpia de balón y su potencia en el juego aéreo lo colocan entre los mejores defensores jóvenes del fútbol mundial.

Con 23 años, ya ha jugado en Independiente del Valle, Royal Antwerp, Eintracht Frankfurt y ahora el PSG, donde se ha consolidado como titular indiscutible.

“Gracias Ecuador”: un mensaje sentido

Pacho no se olvida de sus raíces. “Agradezco a todos los ecuatorianos como están apoyándome, viéndome, como me mandan mensajes… son un montón y no puedo ver todos, pero gracias”, expresó emocionado.

El apoyo popular ha sido abrumador, pero él mantiene la humildad: “Tengo que seguir mejorando como persona y jugador. Seguir con trabajo, humildad y buscando más títulos”.

Pervis Estupiñán, Piero Hincapié, Moisés Caicedo, Joel Ordóñez, John Yeboah, entre otros, son las figuras de Ecuador que destacan en el fútbol europeo.

Un sueño que se transforma en legado

Willian Joel Pacho Tenorio no solo hizo historia al convertirse en el primer ecuatoriano en ganar la Champions League. Ahora se perfila como uno de los líderes de una nueva generación de futbolistas ecuatorianos con ambición global.

Y aunque el trofeo europeo ya está en la vitrina del PSG, su mirada está puesta en algo más grande: hacer historia con Ecuador.