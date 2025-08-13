Willian Pacho regresa y PSG va por la gloria contra el Tottenham en la Supercopa de la UEFA

El París Saint-Germain y el Tottenham Hotspur disputan este miércoles 13 de agosto, en Udine, Italia, la final de la Supercopa de la UEFA, con el ecuatoriano Willian Pacho como titular tras cumplir suspensión.

PSG busca reafirmar su dominio

El campeón de la Champions League llega a este duelo como favorito, pese a las bajas clave. La ausencia más sensible es la del portero Gianluigi Donnarumma, figura en la conquista europea de mayo, sustituido por Lucas Chevalier. El técnico Luis Enrique afirmó que el club necesita “otro tipo de golero” para esta nueva etapa.

En defensa, el PSG también vive cambios. El regreso de Willian Pacho genera expectativa, tras ser expulsado el 5 de julio en el Mundial de Clubes contra el Bayern Múnich y cumplir dos partidos de sanción.

El partido, que se iniciará a las 14:00 (hora de Ecuador), será transmitido por ESPN y Disney Plus, tanto en televisión por cable como en streaming.

Tottenham, con cambios y sin miedo

En el lado inglés, el Tottenham afronta la final en plena transición. Tras conquistar la Europa League con Ange Postecoglou, el club lo despidió debido al puesto 17 en la Premier League. La dirigencia apostó por el danés Thomas Frank, exentrenador del Brentford.

El capitán Ben Davies, jugador más veterano de los Spurs, advirtió que el PSG no es “invencible”. “Nos enfrentamos a uno de los mejores equipos del mundo, pero vimos en verano que podemos competir”, señaló.

El club invirtió fuerte para renovar su plantilla: Kevin Danso llegó por 25 millones desde el Lens, Luka Vusković por 11 millones desde Hajduk, y Mohammed Kudus por 64 millones desde West Ham United. Además, volvió João Palhinha del Bayern Múnich y se adquirió el pase definitivo de Mathys Tel.

Entre las bajas más notorias en Tottenham figura la de su ídolo Son Heung-min, que parte a Los Angeles FC de la MLS. También sigue fuera por lesión de larga duración James Maddison, pieza clave en el mediocampo.

Un premio millonario en juego

Ambos equipos ya tienen asegurados 4 millones de euros (4,37 millones de dólares) por llegar a la final. El campeón sumará 1 millón de euros (1,09 millones de dólares) adicional, además del prestigio de ganar el primer gran título europeo de la temporada.

El escenario será el Bluenergy Stadium de Udine, que se prepara para recibir a miles de aficionados y el choque de dos estilos muy distintos: el juego ofensivo del PSG frente al orden táctico de los Spurs.