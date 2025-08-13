Willian Pacho logra su quinto título con PSG tras conseguir la Supercopa de Europa

El ecuatoriano Willian Pacho se convirtió en el primer ecuatoriano campeón de la Supercopa de Europa el 13 de agosto de 2025 en Udine, Italia, al ser titular en la victoria del Paris Saint-Germain por 4-3 en penales ante Tottenham Hotspur, tras un empate 2-2, consolidando su quinto título con el club.

Pacho ante Tottenham tuvo una actuación sólida y determinante en los momentos más apretados del encuentro. El ‘tricolor’ mostró seguridad en los cortes, inteligencia en la lectura del juego y precisión en la salida de balón.

Un hito para el fútbol ecuatoriano

Pacho, defensor ecuatoriano de 23 años, fue titular en el Paris Saint-Germain (PSG), jugó los 90 minutos en el Stadio Friuli, Udine. Tottenham tomó ventaja con goles de Micky van de Ven a los 39 minutos y Cristian Romero a los 47 minutos. PSG remontó en los últimos minutos con anotaciones de Lee Kang-in a los 84 minutos y Gonçalo Ramos a los 90+4′. En la tanda de penales, Lucas Chevalier detuvo un disparo, y Nuno Mendes marcó el gol decisivo para el 4-3.

Pacho, nacido en Quinindé, Esmeraldas, el 16 de noviembre de 2001, sumó su quinto título con PSG: Ligue 1, Copa de Francia, Supercopa de Francia, Champions League y ahora la Supercopa de Europa.

Solidez defensiva en un partido intenso

Durante el encuentro, Pacho formó la zaga central junto a Marquinhos, enfrentando a delanteros como Richarlison y Mohammed Kudus. A los 32 minutos, Marquinhos bloqueó un disparo, mientras Pacho destacó con 2 despejes y 1 intercepción. A pesar de la presión inicial de Tottenham, que generó ocasiones con un disparo al palo de Kudus a los 44 minutos y otro de Richarlison a los 46 minutos, la defensa parisina mantuvo el control.

El PSG dominó la posesión con un 62%, pero no disparó entre los tres palos hasta el gol de Lee Kang-in. Pacho contribuyó con una precisión del 89% en pases, consolidando su rol como titular indiscutible bajo la dirección de Luis Enrique.

La Selección Ecuatoriana de Fútbol felicitó al jugador en redes sociales “¡Felicitaciones Willian Pacho, supercampeón de Europa!”. Este logro marcó otro hito, ya que Pacho fue el primer ecuatoriano en disputar el partido que enfrenta al campeón de la Champions League con el de la Europa League.

Un pionero frente a otros ecuatorianos

Antes de Pacho, los ecuatorianos Antonio Valencia y Pervis Estupiñán tuvieron oportunidades en la Supercopa de Europa, pero no lograron el título. Valencia perdió con el Manchester United en 2011 ante el Barcelona (2-0), y Estupiñán cayó con el Villarreal en 2023 frente al Manchester City (4-1). Pacho rompió esta barrera, consolidándose como figura clave de la Selección Ecuatoriana, clasificada al Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Supercopa de Europa

La Supercopa de Europa 2025, en su 50ª edición, enfrentó al PSG, campeón de la Champions League 2024-25 tras vencer 5-0 al Inter de Milán, contra el Tottenham, ganador de la Europa League al derrotar al Manchester United. El partido, arbitrado por Daniel Siebert (Alemania), tuvo una asistencia de 28,000 espectadores en el Stadio Friuli.

Trayectoria ascendente de Pacho

Willian Pacho, formado en Independiente del Valle, debutó en Europa con el Royal Antwerp en 2022 y se unió al PSG en 2023. En la Ligue 1 2024-25, disputó 30 partidos, con un promedio de 1.8 despejes y 1.3 intercepciones por encuentro. Su consolidación lo llevó a ser titular en 10 partidos de la Champions League, incluyendo la final.

Próximos desafíos

Tras este título, PSG iniciará la Ligue 1 2025-26 contra Nantes el 17 de agosto, a las 13h45. Pacho también se prepara con Ecuador para los partidos de eliminatorias al Mundial 2026 contra Paraguay y Argentina en septiembre de 2025.