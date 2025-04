William Levy regresa a la televisión tras su arresto en Estados Unidos

William Levy, actor cubano-americano de 44 años, regresará a la televisión con dos proyectos tras su arresto del 14 de abril de 2025 en Weston, Florida, por cargos de intoxicación desordenada y allanamiento. El anuncio busca relanzar su carrera tras un año marcado por controversias personales.

Tras el incidente, Levy compartió en Instagram una publicación de Deadline anunciando su colaboración con Secuoya Studios y su productora, William Levy Entertainment, para dos proyectos con la plataforma ViX.

¿De qué se tratan los nuevos proyectos de William Levy?

El primero proyecto es una serie, llamada Arcadia. Esta narrará la historia de Pablo, un hombre que huye con su hijo bajo una identidad falsa a un pueblo en Canarias.

Mientras que el segundo proyecto es la película Bajo un volcán, que abordará un amor prohibido que se desarrolla en medio de una catástrofe natural, prometiendo una narrativa cargada de emoción y drama.

Tanto la serie como la película serán protagonizadas y producidas por Levy. La filmación comenzará este año, se detalló.

Estaba «intoxicado» al momento de su detención

Levy fue detenido en el restaurante Baires Grill en Weston, acusado de causar disturbios mientras estaba “altamente intoxicado” y de ignorar órdenes de abandonar el lugar, según el informe policial.

El actor pasó la noche en la cárcel del condado de Broward y fue liberado el 15 de abril tras pagar una fianza de 500 dólares (250 por cada cargo).

En declaraciones a reporteros, Levy afirmó que intentaba “desescalar una discusión” y negó estar intoxicado, aunque admitió haber consumido algunas bebidas.

El arresto ocurrió en un contexto personal difícil para Levy, tras su divorcio de la actriz Elizabeth Gutiérrez en agosto de 2024. Tuvieron una relación de idas y venidas durante 20 años.

La pareja, que tiene dos hijos, Christopher y Kailey, enfrentó una separación pública que generó titulares. Además, en 2024, la policía visitó la casa de Levy en Southwest Ranches por una disputa doméstica, aunque no se realizaron arrestos.

Trayectoria y relevancia de William Levy

Nacido en La Habana, Cuba, Levy emigró a Miami en su adolescencia y saltó a la fama con telenovelas como Sortilegio (2009).

También participó en películas como Resident Evil: The Final Chapter (2016) y en Dancing with the Stars (2012), donde quedó en tercer lugar. Su último proyecto, Vuelve a mí (2023-2024), contó con casi 100 episodios.

Levy enfrenta cargos pendientes, con una orden judicial de no regresar a Baires Grill. Mientras, su regreso a la televisión busca recuperar su imagen tras un año turbulento.

Las nuevas producciones estarán en ViX

ViX es una plataforma de streaming en español operada por Televisa y Univisión, lanzada el 31 de marzo de 2022. Esta ofrece dos niveles: ViX Gratis, con anuncios y más de 40.000 horas de contenido, y ViX Premium (antes ViX+), con suscripción de pago, incluyendo series originales, películas y deportes en vivo.

En esta plataforma estarán disponibles las nuevas producciones de William Levy. Cabe destacar que VIX es popular al tener antiguas telenovelas de Televisa, que aún son recordadas por los televidentes, como ‘Teresa’, ‘Rubí’ y más.