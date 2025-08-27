WhatsApp prueba una función para proteger las copias de seguridad con claves de acceso

WhatsApp está probando una función para proteger las copias de seguridad en la plataforma a través de una clave de acceso, lo que representa una capa adicional de protección que facilita el acceso a los usuarios a sus archivos cifrados.

La nueva función de WhatsApp aún está a prueba

La última versión beta que lanzó WhatsApp de su aplicación incorporó una función que permite acceder a las copias de seguridad de los usuarios a través de una clave de acceso, según el portal especializado WaBetaInfo.

Según el citado medio, tras instalar la versión beta de WhatsApp para Android 2.23.20.4, algunos usuarios pudieron probar la posibilidad de iniciar sesión con una clave. Esto simplifica el acceso a la cuenta con una seguridad robusta.

Cabe destacar que esta clave de acceso no es la misma que se puede utilizar para acceder a la aplicación, por lo que se trata de claves independientes.

El objetivo de la aplicación

Con las claves de acceso, WaBetaInfo explicó que WhatsApp trata de evitar que los usuarios pierdan permanente el acceso a sus copias de seguridad cifradas tras olvidar la contraseña, ya que anteriormente los usuarios podían cifrar sus copias de seguridad con una contraseña personalizada o una clave de cifrado de 64 dígitos.

En caso de que los usuarios cambien de dispositivo, la transición se realiza sin problemas si los usuarios mantienen el mismo administrador de contraseñas.

WhatsApp y su éxito global

WhatsApp, la popular aplicación de mensajería instantánea, fue creada por Jan Koum y Brian Acton, dos exingenieros de Yahoo. El lanzamiento oficial ocurrió el 24 de febrero de 2009 en Estados Unidos, con la idea de ofrecer una alternativa gratuita a los SMS. Inicialmente desarrollada para iPhone, se expandió rápidamente a otras plataformas.

En 2014, Facebook adquirió WhatsApp por USD 19.000 millones, integrándola a su ecosistema digital. El origen de la app se remonta a la necesidad de Koum de mantenerse conectado tras mudarse a Estados Unidos desde Ucrania.

La plataforma destacó por su enfoque en la privacidad y la simplicidad, usando el número de teléfono como identificador.

En 2025, WhatsApp reporta más de 2.000 millones de usuarios activos mensuales a nivel mundial, según datos oficiales de Meta, su empresa matriz.

La aplicación es líder en regiones como América Latina, Europa y partes de Asia, con un crecimiento notable en India, donde supera los 500 millones de usuarios. Su uso abarca desde mensajes personales hasta comunicaciones empresariales, gracias a funciones como grupos y videollamadas.