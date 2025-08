Wendy Guevara rompe el silencio sobre su video íntimo filtrado: “Es algo que hacemos todos”

Wendy Guevara, ganadora de La casa de los famosos México en 2023 y ex copresentadora de Desiguales, habló en su canal de YouTube sobre un video íntimo filtrado, atribuyéndolo a un asalto donde le robaron su celular.

Además, la influencer transexual le restó importancia a esta polémica, al asegurar que se trata de “algo que hacemos todos”.

Hackearon las redes sociales de Wendy Guevara

Wendy Guevara, nacida en Guanajuato, México, confirmó en una transmisión en vivo que el video íntimo fue filtrado desde su cuenta de Instagram. “Es algo que hacemos todos, pero a muy pocos nos violan la privacidad. Es algo que ya no está en mis manos”, declaró, explicando que el contenido fue robado tras un asalto.

La influencer, con más de 7 millones de seguidores, indicó que el material se publicó desde su perfil hackeado. “Se metieron a mi Instagram y de mi Instagram lo subieron”, recalcó.

Contexto del asalto

Wendy Guevara añadió que el asalto se dio el pasado 2 de julio, durante un viaje en carretero hacia León, Guanajuato. Los delincuentes robaron cinco celulares, incluyendo el de ella, de donde se extrajo el video.

Agregó que antes de la filtración recibió amenazas, pero que ella no permitió la extorsión. “Si subieron video a Kim Kardashian… yo soy una simple mortal al lado de la Kim Kardashian. De Paris Hilton, de todas han subido. Ya vi que le pasó también a Gabriel Soto, le pasó también a David Zepeda”, expresó en su canal.

No fue una estrategia publicitaria de Wendy Guevara

La estrella trans negó que el video fuera filtrado intencionalmente para ganar fama. “Que piensen lo que quieran, lo que me gusta hacer es trabajar”, afirmó.

Informó que habló con sus jefes de Televisa, ante el temor de que lo sucedido afectara su carrera. “Yo pensé que me iban a regañar. Me dijeron no eres la primera que te ha pasado, no te sientas protagonista”, añadió.

Impacto en la privacidad digital

El caso de Guevara se suma a debates sobre privacidad digital en 2025, especialmente tras la implementación de la Ley Olimpia en México, que sanciona la difusión no consentida de contenido íntimo.

La influencer, quien ganó La casa de los famosos México en 2023, sigue activa como conductora, demostrando resiliencia tras el incidente reportado el 3 de agosto de 2025.

La filtración ha generado conversación sobre la seguridad de figuras públicas en plataformas digitales, con usuarios en Instagram y YouTube mostrando solidaridad.

Guevara, con una trayectoria que incluye Desiguales y su marca personal, sigue siendo un referente en entretenimiento mexicano. (13).