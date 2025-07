“Se ha manchado su imagen”, dice Washington Macías, presidente del Colegio de Médicos de Manabí tras denuncias de fraude de médicos ecuatorianos en Argentina

La reciente denuncia del Ministerio de Salud de Argentina sobre un presunto fraude académico de médicos ecuatorianos en el proceso de admisión a residencias ha generado preocupación y rechazo en Ecuador, especialmente en la provincia de Manabí.

Decenas de médicos ecuatorianos —muchos de ellos graduados de universidades como la Técnica de Manabí— han sido señalados sin que, hasta ahora, se presenten pruebas concretas, según postulantes, universidades y gremios. El escándalo ha despertado temores de xenofobia, estigmatización y vulneración del debido proceso, lo que ha motivado llamados a la acción diplomática por parte del Estado ecuatoriano.

En este contexto, el doctor Washington Macías, presidente del Colegio de Médicos de Manabí y cardiólogo con formación en el extranjero. Macías ofrece su visión crítica y comprometida sobre el caso. El profesional y líder gremial aborda las implicaciones legales, éticas y humanas del conflicto, al tiempo que reflexiona sobre la necesidad urgente de fortalecer la formación de especialistas dentro del país.

¿Cuál es su percepción de lo que está sucediendo en Argentina con médicos ecuatorianos, entre ellos manabitas, y la acusación de supuesto fraude académico para acceder a residencias de especialización?

La verdad, no sólo como médico, sino como representante de una institución importante como es el Colegio Médico de Manabí, recibimos esta noticia con extrema preocupación. Primero, porque con esta difusión de esta noticia se ha violentado el derecho de nuestros ciudadanos ecuatorianos, muchos de ellos manabitas, muchos de ellos afiliados al Colegio Médico de Manabí que hoy, al procurar hacer una especialidad, buscaron este país hermano para realizarla.

Aparte de eso, no sólo el hecho de que las instituciones universitarias del país —entre ellas la Universidad Técnica de Manabí— estén tocadas en la información que se da, donde se dice que un grupo de estos estudiantes estarían dentro, no estudiantes ya, sino médicos graduados de la universidad, estarían en irregularidades en el concurso para realizar sus residencias de formación en diversas especialidades.

#Entrevista | Washington Macías, presidente del Colegio de Médicos de Manabí: “ha habido médicos de nuestra provincia, del país, que ya han mostrado su preocupación por estos ataques que existen de aversión, de xenofobia, de violencia, de bullying” ▶️ https://t.co/cTsYmgFfvI pic.twitter.com/MYFP5BTs5O — Manavisión Canal 9 (@manavisionec) July 30, 2025

¿Cree usted que el gobierno de Argentina, a través de esta denuncia de supuesto fraude, está generando rechazo a la comunidad médica ecuatoriana en el territorio argentino?

Obviamente que la manera como se vehiculizó esta información ha traído estas consecuencias, no hay que dudarlo. Con esta nueva tecnología que tenemos, nosotros tenemos facilidad de tener toda la información respectiva y ha habido médicos de nuestra provincia, del país, que ya han mostrado su preocupación por estos ataques que existen de aversión, de xenofobia, de violencia, de bullying…

Obviamente eso es algo que no se calculó cuando se difundió esta noticia. Es tanto así que esa fue nuestra preocupación. Nosotros, ya hace casi 10 días, nuestro directorio resolvió emitir un manifiesto para que nuestras autoridades —el presidente de la República— llame al presidente de Argentina (Javier Milei), conozca la situación. Que el embajador de Ecuador en Buenos Aires llame a su par para conversar. Asimismo, aquí el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador llame al embajador de Argentina en Ecuador para que se conozca esta información y por favor se sigan los procedimientos legales pertinentes respetando el debido proceso.

Yo no entiendo una sola situación: todos los concursos médicos tienen una normativa. Hasta donde conozco —yo viví en el exterior y conozco lo que es vivir fuera—, sé lo que se sufre para ser un posgrado, para lograr una especialización, toda la disciplina, la responsabilidad, el sacrificio, no solo nuestro sino de nuestras familias, y a todo eso sumarle estar ahorita en esta situación.

Ya veo lo que viven nuestros hermanos ecuatorianos, nuestros manabitas, nuestros estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí. Y es que, como le digo, las normativas nunca dicen: “Ah, si usted copió, se le anula el examen”. Peor aún, se hace un cálculo de la curva de grados para ver cuál es la media de las notas considerando la mayor y la menor, y sus desviaciones estándar, para decir han copiado o no han copiado. Nosotros, que todos hemos sido académicos, sabemos que no podemos prejuzgar. Hay compañeros que en su momento no tienen buen desempeño, pero después son sobresalientes en sus áreas. Y lo contrario también es verdad.

#Entrevista | Washington Macías, presidente del Colegio de Médicos de Manabí: “Las autoridades argentinas deben reconocer que el modo como se presentó la situación no fue el adecuado” ▶️ https://t.co/cTsYmgEHGa pic.twitter.com/YwrtIgmUzk — Manavisión Canal 9 (@manavisionec) July 30, 2025

¿Hay que especificar?

Otra situación a considerar es que yo conozco de referencia que hace más de una década, en un congreso argentino e interamericano en la ciudad de Buenos Aires, se hablaba de que había 10.000 cardiólogos en la Gran Buenos Aires, que tiene más de 10 millones de habitantes, y que por eso ya no se daba cabida a que argentinos hagan la especialidad de cardiología porque estaba saturada. Entonces, uno traduce eso a otras especialidades también.

Y hay varias aristas que son propias del país hermano, pero que debemos considerar como trasfondo de esta situación.

He estado informándome con documentación, y veo que el nuevo llamado a la prueba oral y escrita, que va a ser el lunes 4 en Buenos Aires, el gobierno lo justifica como una decisión discrecional. Y hasta ahí está el error.

Aunque se dice que esa discrecionalidad fue analizada por un departamento técnico y ético, se contradice con la necesidad de aplicar la normativa del concurso. Esto crea un precedente muy peligroso, no solo para concursos médicos, sino para cualquier otro concurso público.

Ahora, el gobierno argentino lanzó una acusación sin presentar pruebas evidentes aún. ¿Qué opinión le merece esto?

Así es. Nuevamente, me voy al tema de la discrecionalidad. En esta nueva convocatoria se menciona que fue el rectorado de la Universidad de Buenos Aires el que alertó al Ministerio. Se presume que un grupo de profesionales se quejó, y para coger fuerza, la UBA presionó al Ministerio de Salud Pública para anular la prueba.

Ahí está el problema. Como usted dice: no hay pruebas. Y si las hay, ¿por qué no se hicieron las demandas previamente? ¿Por qué ahora?

He revisado los manuales, las decisiones, las resoluciones, y no hay inconsistencia. Lo correcto es seguir la normativa del concurso. En la vida hay que saber ganar y saber perder. Y como decimos en las universidades: hasta para copiar hay que estudiar.

¿Qué piensa de cómo esto afecta a los médicos ecuatorianos desde la percepción internacional?

Mire, yo soy médico formado en Brasil. Al escuchar esta noticia, se me fue hasta el sueño. Imagino a mis colegas salpicados, hayan sacado buena o mala nota, todos están implicados. Se ha manchado su imagen.

Y más aún, se ha implicado a nuestras universidades, a nuestras instituciones. Esto aterra, porque se va a un país amigo para formarse. El daño ya está hecho. Debe seguirse el debido proceso respetando la Constitución argentina. Pero el daño emocional es real: depresión, ansiedad, algunos ya han decidido no rendir la prueba, otros están regresando al país.

¿Qué debería hacer el gobierno argentino para garantizar una investigación justa sin fomentar la xenofobia?

Primero, si existen pruebas, debe accionar a la Fiscalía. Las normativas de concursos tienen jueces, etapas claras: currículum, prueba escrita, entrevista. Usted puede apelar su nota, pero no puede pedir que anulen al otro por sacar más nota. Hay que seguir la normativa. Hasta el momento no se han presentado pruebas. Nadie desde el Ministerio de Salud ha dicho “estas son las pruebas y ya se entregaron a Fiscalía”. No se ha hecho eso.

¿Cree que puede escalar esta situación si Ecuador no actúa diplomáticamente?

Sí, puede escalar. El daño ya está hecho. Las autoridades argentinas deben reconocer que el modo como se presentó la situación no fue el adecuado. No se debió hacer público de esa manera. Esto debió haberse tratado internamente, informando a los involucrados directamente. La prensa ha tergiversado, ha sido dura. Nosotros no estaríamos hablando de esto si todo estuviera bien. Hay problemas, y deben resolverse.

Doctor, hemos atravesado como país este problema, pero también hay que pensar un poco más en lo que se viene y evitar este tipo de situaciones. ¿El país debe irse preparando, las autoridades sanitarias, el Gobierno Nacional, deben inmiscuirse un poco más ya en el proceso de profesionalización, de especialización de los médicos con apertura para programas para evitar también que los médicos de nuestro país tengan que enfrentar esto en otros países?

Bueno, usted ha tocado el dedo en la llaga. Infelizmente, en el año 2008, una Ministra de Salud suspendió los posgrados en el país sin ninguna justificación, y eso causó un gran daño a la formación de especialistas en el país, principalmente en las especialidades básicas que se daban en ese tiempo. Entre esas medicina interna, cirugía general, gineco-obstetricia, pediatría, anestesiología, traumatología y ortopedia. Habían otros cursos de especialidad en cardiología, en nefrología, dentro de lo que yo tenía conocimiento.

Se suspendieron por más de una década. Hoy tenemos ya esbozos de nuevos cursos de especialidad en las distintas universidades, pero estamos poco a poco creciendo. Ahora, el gobierno tiene que, en una mancomunada unión entre la academia, el Senescyt, el CES, el Ministerio de Salud Pública (…) Ir viendo cómo estamos en términos de profesionales de la salud (…) Cuál es la población de médicos actual en el país, cuántos especialistas tenemos y en qué ramas y asimismo en sus subespecialidades.

Cómo está en territorio provincial, regional o zonal. El porcentaje de distribución de estos profesionales. Y, conforme a eso, ir estableciendo la mínima que determina la Organización Mundial de la Salud para considerar una población adecuadamente asistida en términos de médicos. Asistencia general o de medicina familiar y de todas las otras especialidades. Establecer los concursos o el llamado a formación de residentes y de especialidad o de subespecialidad en el país y potenciar las unidades hospitalarias académicas.

Hoy nosotros estamos cojeando un poco en eso, porque primero, si se va un especialista jubilado o por fallecimiento, se pierde la partida. Generalmente se está perdiendo personas con una experiencia valiosa que ya no forman parte de una unidad formadora.

¿Hay otros problemas?

Tenemos problemas con los residentes: no hay rotatividad de residentes, porque con la Ley Humanitaria muchos de ellos, en la época del COVID, recibieron un nombramiento definitivo como residentes. Y lo que se daba antes, que ellos solo podían estar cada dos años en las residencias, ya no se puede aplicar, porque la rotatividad no se da; los hospitales se quedaron con residentes permanentes. O sea que los nuevos médicos no tienen acceso a las residencias médicas.

Y ya tenemos eso desde 2023, 2024. Entonces ya es una problemática. La cuestión de los internos de medicina también todavía se está acogiendo en la situación, porque si usted no tiene una cadena formativa adecuada, con un coordinador de la carrera, un residente nivel 5, R4, R3, R1, ¿cómo va a ser la formación de nuestros internos de medicina?

Entonces creo yo que es el momento en que el Gobierno Nacional, a través de sus instituciones y acuerdos interinstitucionales o de trabajo, empiece a analizar esta situación. Porque creo que hoy el país tiene la gran posibilidad —con los profesionales que tiene— de poder formar especialistas y subespecialistas, pero obviamente adaptando a un programa que apunte a la excelencia. Y obviamente que todos los errores que hasta ahorita se han cometido tienen que ser corregidos.