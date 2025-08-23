Wall Street cierra en alza tras señales de la Reserva Federal sobre recorte de tasas

Los principales índices de la Bolsa de Nueva York, ubicada en Wall Street, cerraron en alza este viernes, después de que Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, sugirió un posible recorte de tasas en septiembre durante el simposio de Jackson Hole.

El optimismo empujó los indicadores de Wall Street

El Dow Jones Industrial Average alcanzó un máximo histórico de cierre, impulsado por las crecientes expectativas de que la Reserva Federal reduzca el costo del crédito. Powell aclaró que la decisión final dependerá de los próximos datos de inflación y empleo, que se conocerán antes de la reunión del 16 y 17 de septiembre.

Tras su intervención, la probabilidad de un recorte de tasas subió al 90%, frente al 75% estimado antes del discurso. Esta expectativa reforzó el optimismo de los inversionistas, que ven en una baja de tasas un estímulo para la actividad económica y el crédito.

De acuerdo con los datos preliminares, el S&P 500 ganó 96,73 puntos (1,52%) y cerró en 6.466,55 unidades. El Nasdaq Composite avanzó 396,22 puntos (1,88%) hasta 21.496,54 unidades. El Dow Jones aumentó 841,14 puntos (1,88%) para alcanzar 45.626,64 unidades.

Qué son los índices de Wall Street

El S&P 500 mide el desempeño de 500 grandes empresas de Estados Unidos, y es considerado un termómetro clave de la salud del mercado. El Nasdaq Composite, en cambio, agrupa más de 3.000 compañías, principalmente tecnológicas, y suele reflejar la innovación y la volatilidad de ese sector. Por su parte, el Dow Jones Industrial Average sigue a 30 empresas líderes y es el índice más antiguo de Wall Street, usado históricamente como referencia del estado de la economía norteamericana.

Estos tres indicadores permiten a los inversionistas y analistas medir la confianza del mercado y anticipar tendencias económicas globales. Su variación diaria impacta no solo en Estados Unidos, sino también en los mercados internacionales, incluyendo América Latina.

Balance semanal y sectores destacados

En el balance de la semana, el S&P 500 acumuló un aumento del 0,3%, mientras que el Dow Jones subió 1,5%. El Nasdaq, en cambio, retrocedió 0,6% debido a ventas previas en las principales tecnológicas. Diez de los once subsectores del S&P 500 cerraron al alza, con el consumo discrecional liderando el impulso.

Otro dato relevante fue el Russell 2000, indicador que mide empresas pequeñas y sensibles a las tasas de interés, que alcanzó su nivel más alto del año. Este repunte permitió al S&P 500 frenar una racha de cinco descensos consecutivos.

Perspectivas para empresas y familias

El discurso de Powell marcó un giro en la expectativa de los mercados, que ahora aguardan los próximos informes de inflación y empleo. “La política monetaria será flexible y se ajustará a los datos”, reiteró el presidente de la Fed.

Los analistas consideran que un recorte en septiembre podría aliviar los costos de financiamiento para empresas y familias. Sin embargo, advierten que la inflación todavía debe mostrar señales claras de estabilidad antes de confirmar la medida.