¡Los Jonas Brothers están de fiesta! Celebran 20 años de carrera con su gira Living The Dream, un show que promete recuerdos y pura emoción.

¿Qué mejor manera de festejar 20 años de carrera que con una gira? Los Jonas Brothers anunciaron el 24 de marzo de 2025 desde su Instagram en Estados Unidos la gira Living The Dream, que arrancará el 10 de agosto en Nueva Jersey para honrar a sus fans con 43 shows llenos de hits y sorpresas.

Los Jonas están de vuelta y más prendidos que nunca. Kevin, Joe y Nick soltaron la bomba en Instagram con el póster oficial de Living The Dream, su gira por Estados Unidos y Canadá. “Estamos más que emocionados de salir y celebrar 20 años de música”, escribieron en un comunicado. Y no es para menos: prometen que será su tour más grande, con paradas desde el Estadio Metlife hasta Connecticut.

El arranque está pactado para el 10 de agosto y el cierre será el 14 de noviembre. ¿Quiénes los acompañan? Nada menos que The All American Rejects, Boys Like Girls y el DJ Marshmello, con quien ya pegaron fuerte hace cinco años con “Leave Before You Love Me”. Los fans ya están contando los días en redes sociales.

Los Jonas Brothers tendrán un año movido

No solo es música en vivo. Los Jonas también lanzaron su nuevo sencillo “Love Me To Heaven”, que en tres días ya suma 200,000 vistas en YouTube. ¿Formará parte de un disco? Aún es misterio, pero seguro sonará en los shows. Y para rematar, después del tour, llega su película navideña en Disney+, dirigida por Jessica Yu. Fotos del set ya circulan y tienen a todos emocionados.

Han pasado 20 años desde que los Jonas Brothers conquistaron al mundo con sus canciones pegajosas. Desde éxitos como “S.O.S.” hasta su regreso en 2019 con “Sucker”, su evolución es innegable. Comparado con giras pasadas como Happiness Begins, este tour sube la apuesta con más fechas y invitados de lujo.

“Esta gira es para nuestros fans, los que han crecido con nosotros”, dijeron los hermanos. Con un sencillo fresco, una peli en camino y 43 noches de pura fiesta, los Jonas Brothers están decididos a hacer de Living The Dream un sueño inolvidable.

Kerlley Ponce