Máximo Escaleras salió al paso de los rumores sobre una supuesta enfermedad y, con su estilo único, aseguró que está más vivo que nunca.

Máximo Escaleras desmintió este 13 de marzo de 2025 los rumores sobre una enfermedad que lo aquejaría. Usando sus redes sociales para calmar a sus fans, dejó claro que sigue listo para la música y la vida, porque, según él, “¡aún hay rocola para rato!”.

Todo empezó cuando hace varios días, circuló un video en el que se utiliza su imagen de manera indebida para difundir información falsa. Y el ícono de la música popular ecuatoriana no se quedó callado. Según Máximo Escaleras, en este material audiovisual se afirma, sin su consentimiento, que atraviesa un grave problema de salud y que un medicamento ha sido clave para su recuperación.

“Utiliza mi imagen de manera indebida y no autorizada, afirmando que padezco un grave problema de salud y que un medicamento ha salvado mi vida. Quiero dejar en claro que esta información es falsa”, declaró el artista. Escaleras enfatizó que no forma parte de ninguna campaña publicitaria de este tipo de productos ni de ningún otro.

Ante esta situación, hizo un llamado a su público para que denuncien estas publicaciones cuando las encuentren en redes sociales o en páginas web. “Agradezco a Dios, ya que me encuentro en perfecto estado de salud, rodeado de mi familia y del apoyo de mi público en todo el mundo”, añadió, desmintiendo cualquier especulación sobre su bienestar.

Máximo Escaleras contra los rumores

No es la primera vez que Escaleras enfrenta rumores. En 2021, se dijo que abandonaría los escenarios, pero él salió a desmentirlo con un show en vivo que dejó a todos boquiabiertos. Esta vez, el cantante aprovechó para recordar que su energía sigue intacta a sus 62 años, y que no hay enfermedad que lo saque del juego. “La rocola no se apaga“, dijo, entre risas, en un video corto que ya suma miles de vistas.

El contexto no sorprende. En el mundo de la farándula , los rumores vuelan rápido, como pasó con otros artistas como Gerardo Morán, quien también tuvo que aclarar chismes sobre su vida. Máximo, con su carisma, prefirió cortar de raíz las especulaciones y enfocarse en lo que ama: la música.

Las reacciones no se hicieron esperar. Sus seguidores ya piden un concierto para celebrar que su ídolo está al 100%. Mientras tanto, Máximo Escaleras sigue siendo tendencia en redes, demostrando que su legado y su salud están más firmes que nunca. ¡Que suene la rocola!

Kerlley Ponce