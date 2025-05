Viviana Veloz asume la presidencia de la Comisión de la Niñez en la Asamblea Nacional

La asambleísta Viviana Veloz, de la Revolución Ciudadana, fue designada como presidenta de la Comisión de la Niñez de la Asamblea Nacional este lunes, 19 de mayo de 2025, en Quito, tras siete meses en la Presidencia de la Asamblea, consolidando la mayoría de su bancada en esta mesa legislativa con el objetivo de priorizar la protección integral de niñas, niños y adolescentes.

Frente de la Comisión de la Niñez

La designación de Veloz al frente de la Comisión de la Niñez se concretó con siete votos a favor de entre los diez legisladores que componen esta mesa parlamentaria. Ricardo Patiño, ex canciller y actual asambleísta, realizó la toma de juramento, mientras que Roberto Chávez, líder de la alianza Revolución Ciudadana-Reto, asumió la vicepresidencia de la Comisión. Esta composición refleja el control que ejerce la bancada oficialista de ADN y sus aliados en el Legislativo.

Además de Viviana Veloz, Ricardo Patiño y Roberto Chávez, la Revolución Ciudadana ha enviado a esta Comisión a otras figuras visibles de su bancada. Entre ellos se encuentran Paola Cabezas, Mónica Palacios, Ronal González, Mireya Pazmiño y Alejandro Vanegas, quienes completan la mayoría correísta en la Comisión de la Niñez. La presencia de estos legisladores subraya la importancia estratégica que su bancada le otorga a esta instancia parlamentaria.

Reacciones y expectativas

En su cuenta de la red social X, la asambleísta Paola Cabezas se pronunció sobre su designación, indicando: «No me siento relegada por haber sido designada como parte de la Comisión de la Niñez. Soy como Mbappé: ¡donde me pongan, voy a hacer goles!«. Esta declaración resalta su compromiso con el nuevo rol, a pesar de haber presidido la Comisión de Garantías Constitucionales en el periodo legislativo anterior, lo que demuestra una disposición a trabajar en áreas consideradas de alta sensibilidad social.

La Comisión de la Niñez también cuenta con la participación de Johnny Terán, del Partido Social Cristiano (PSC), y Dina Farinango, de Pachakutik. Ambos legisladores optaron por la abstención en la mayoría de las propuestas provenientes de ADN durante la sesión de instalación, lo que evidencia la existencia de posiciones divergentes dentro de la Comisión, a pesar de la mayoría correísta. Esta dinámica será crucial en la deliberación y aprobación de futuras iniciativas legislativas.

Antecedentes políticos de Viviana Veloz

La trayectoria política de Viviana Veloz ha sido prominente en los últimos años. El correísmo y sus aliados del PSC fueron clave para catapultarla a la Presidencia de la Asamblea, especialmente después de liderar el juicio político en contra del expresidente Guillermo Lasso. Este proceso culminó con la disolución de la Función Legislativa en mayo de 2023 y la convocatoria a elecciones anticipadas, consolidando la figura de Veloz como una figura política relevante.

Veloz, quien se desempeñaba como primera vicepresidenta de la Asamblea, asumió las riendas del Parlamento en octubre de 2024. Su ascenso se produjo tras la renuncia de Henry Kronfle (PSC), quien dejó el cargo para aspirar a la Presidencia de la República, aunque obtuvo una de las votaciones más bajas entre los candidatos. Este cambio en el liderazgo de la Asamblea marcó una nueva fase en el panorama político ecuatoriano, con Veloz en un rol central.

Funciones de la Comisión de la Niñez

La Ley Legislativa establece claramente las atribuciones de la Comisión de la Niñez. Esta instancia parlamentaria «conocerá, bajo criterio de especialidad y prioridad absoluta, asuntos e iniciativas legislativas relacionadas con la protección integral de niñas, niños y adolescentes en todos los ámbitos y niveles«. Este mandato subraya la importancia de la Comisión en la formulación de políticas públicas y leyes que salvaguarden los derechos de la infancia y adolescencia en el país.

La asambleísta Mireya Pazmiño, también de la Revolución Ciudadana, enfatizó la relevancia de la Comisión, afirmando: «Muchos creyeron que esta Comisión es una comisión de castigo. Esta Comisión es la más importante que tiene la Asamblea porque se trata de cuidar los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Yo llamo a la unidad en esta Comisión y de igual manera a no callar«. Esta declaración busca disipar percepciones negativas y promover un enfoque unificado en la protección de la niñez.

Finalmente, es importante mencionar que la última presidenta de esta Comisión fue Pierina Correa, también de la Revolución Ciudadana. Correa anunció su retiro de la política después de que fracasara la aprobación de las reformas al Código de la Niñez, un tema que ha estado rezagado por varios años. Su partido tampoco impulsó su reelección, lo que abre una nueva etapa para la Comisión bajo el liderazgo de Viviana Veloz y la mayoría correísta.