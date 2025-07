Virginia Limongi agradece el cariño recibido tras ruptura con Cezar Augusto

La relación sentimental entre Virginia Limongi y Cezar Augusto llegó a su fin. Así lo confirmó el propio Cezar durante una emisión reciente del reality “Soy el Mejor”, donde actualmente participa. Mientras tanto, Virginia, ex Miss Ecuador 2018 y reconocida figura de la televisión ecuatoriana, optó por una respuesta serena y emocional desde sus redes sociales, recurriendo a su comunidad virtual para compartir cómo vive este momento personal.

Aunque no se ha pronunciado en entrevistas ni medios tradicionales, Limongi utilizó su cuenta oficial de Instagram para agradecer a quienes la han apoyado, primero con una breve historia dirigida al público en general y luego con un mensaje más extenso en su canal privado de difusión, espacio donde mantiene una relación cercana con sus seguidores.

Un mensaje breve, pero significativo

La primera reacción de Virginia Limongi se dio a través de una historia en Instagram en la que escribió:

“Simplemente gracias, a los que sí, a los que siempre. Mis amixes, gracias por los mensajes y oraciones.”

Este mensaje, aunque corto, evidenció que estaba al tanto de la noticia compartida por su expareja y que prefería mantenerse en silencio, al menos de manera pública, respecto a los motivos detrás de la ruptura. Sin embargo, sus palabras dejaron claro que valora profundamente el respaldo recibido por parte de sus seguidores, especialmente en momentos sensibles como este.

Virginia hizo un pronunciamiento más íntimo y emocional

Horas más tarde, Virginia decidió hablar desde un espacio más íntimo: su canal privado de difusión en Instagram, donde publicó un mensaje más largo y cargado de emociones. Allí, se dirigió directamente a sus “amixes”, como llama cariñosamente a su comunidad digital, y expresó:

“Buenas noches amixes de mi vidaaaa. Acepto que me digan ‘Hola perdidaaaaaaa’ pero no he podido leer y contestar todos los mensajes o comentarios. Quiero que sepan que yo le agradezco mucho a Dios tenerlos a ustedes, de una forma u otra (en la virtualidad), y que sobre todas las cosas respeten mis silencios aun desconociendo todas mis razones, actuando como mi familia, sosteniéndome en momentos difíciles”.

Este mensaje no solo muestra el vínculo afectivo que Limongi mantiene con sus seguidores, sino también la importancia que le da a la fe y al respeto en un momento en el que prefiere no dar más detalles.

Fe, tiempos de Dios y agradecimiento

En su mensaje, la ex Miss Ecuador también compartió su perspectiva espiritual y cómo afronta esta etapa apoyándose en su creencia:

“Yo no soy de ir a la iglesia, pero creo mucho en Dios. A veces dudo un poco de sus tiempos (me gusta todo rápido), pero sé que Él nunca olvida”.

La publicación cerró con un agradecimiento sincero que dejó entrever lo mucho que ha significado para ella el apoyo recibido desde que la noticia se hizo pública: “Solo me queda agradecerles de nuevo por tanto amor; muchos de ustedes me han hecho llorar con sus mensajes, porque me parece increíble el cariño que he recibido. Los amo, amixes gracias por siempre estar”.

Una ruptura discreta, un respaldo masivo

Virginia Limongi ha optado por no referirse directamente a los motivos de la separación, ni a lo dicho por Cezar Augusto en el programa. Sin embargo, ha dejado claro que se encuentra en un proceso de introspección y sanación, respaldada por la fe y el cariño de quienes la siguen.

El respeto por sus silencios y la cercanía que ha cultivado con su comunidad son parte del mensaje que quiso transmitir, dejando en evidencia que, incluso en medio de los cambios personales, el vínculo con su audiencia se mantiene firme.

Por ahora, no se ha anunciado si dará entrevistas o declaraciones más amplias, pero su mensaje deja una sensación clara: está rodeada de afecto, y aunque prefiere el silencio, no está sola.