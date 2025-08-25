Violencia en Urdaneta: cuatro hombres fueron asesinados en distintos ataques armados

Cuatro hombres fueron asesinados entre el domingo y el lunes en el cantón Urdaneta, provincia de Los Ríos. Entre las víctimas figuran dos trabajadores secuestrados y ejecutados por hombres vestidos con uniformes militares, además de dos fallecidos en ataques armados ocurridos en distintos puntos del cantón.

Ejecutados por falsos militares en Urdaneta

La madrugada del lunes 25 de agosto, la violencia golpeó a la comunidad. Cirilo Moyano Santana, de 52 años, y Daniel Peralta Tigrero, de 51, fueron sorprendidos mientras dormían en su vivienda. Hombres armados, vestidos con atuendos similares a los de militares, irrumpieron en el domicilio.

Los falsos uniformados secuestraron a las víctimas, las maniataron y las llevaron a varios metros de su casa. Allí, en medio de la maleza, les dispararon en la cabeza. Familiares encontraron los cuerpos poco después, en medio de escenas de dolor e impotencia.

Tras la ejecución, los agresores escaparon sin dejar rastro. La Policía confirmó que el caso está bajo investigación y que los indicios hallados quedaron remitidos a Criminalística.

Otro crimen en el cantón Urdaneta

Horas más tarde, la violencia continuó. En otra vivienda del mismo cantón, se encontró el cuerpo de Sixto Flores con múltiples impactos de bala. Testigos señalaron que el ataque ocurrió durante la madrugada, aunque las circunstancias exactas aún se investigan.

Los peritos forenses confirmaron que Flores murió de forma inmediata. Vecinos indicaron que la víctima era conocida en el sector y que no tenía antecedentes judiciales.

Este hecho refuerza la preocupación ciudadana sobre la escalada de violencia que atraviesa Urdaneta, un cantón agrícola que en los últimos meses ha registrado un repunte en crímenes violentos.

Asesinado en construcción

El domingo 24 de agosto en la tarde, un ataque armado también cobró la vida de Mario Chamorro Busto, quien realizaba trabajos de construcción en el sector Alamiro Cevallos.

Dos hombres en motocicleta llegaron al lugar y dispararon en repetidas ocasiones. A Chamorro se lo trasladó de urgencia al hospital local, pero murió horas después. Deja en la orfandad a cinco hijos, según confirmaron familiares.

Los atacantes lograron huir sin ser identificados. Autoridades mantienen operativos de búsqueda en la zona para dar con los responsables.

Urdaneta: un cantón golpeado por la violencia

Con estos cuatro asesinatos, el cantón Urdaneta suma un preocupante número de muertes violentas en lo que va del año.

Especialistas señalan que el cantón, tradicionalmente agrícola, se ha convertido en territorio de disputa entre grupos delictivos que buscan controlar rutas de movilidad y extorsión.

La Policía indicó que reforzará la presencia de unidades tácticas y de investigación en el sector para contener la escalada de violencia. Sin embargo, la población mantiene la sensación de inseguridad y pide mayor protección (31).