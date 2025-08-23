Violencia en Manta: Dos ataques armados dejan tres muertos en una noche

La ciudad de Manta fue escenario de dos violentos ataques armados la noche de este viernes 22 de agosto, que dejaron un saldo de tres personas fallecidas en los barrios Jipijapa y Amazonas. Los hechos, ocurridos casi simultáneamente, han generado conmoción entre los habitantes y están bajo investigación policial para determinar si están relacionados. Según datos oficiales, Manta registró cinco muertes violentas en total este 22 de agosto, consolidándola como una de las ciudades más afectadas por la violencia en la provincia de Manabí.

En el primer incidente, registrado en el barrio Jipijapa, dos personas fueron atacadas por sujetos armados que descendieron de un vehículo Aveo blanco. Una de las víctimas, identificada como Jhonny Anchundia Pérez, falleció en el lugar, mientras que el segundo ciudadano, herido de gravedad, fue trasladado a un centro de salud donde perdió la vida minutos después. Jaime Salgado, jefe del distrito de policía de Manta, señaló: “Pensamos que es una retaliación del evento que tuvimos en la tarde”. Según las autoridades, una de las víctimas se dedicaba a la construcción, mientras que la otra era conocida en el sector como “Negro Maicol”.

Escalada de violencia

En el segundo hecho, ocurrido en el barrio Amazonas, moradores reportaron haber escuchado más de 20 disparos. El ataque dejó una víctima mortal, identificada con el alias “Cojo Lali”. Los residentes, sorprendidos por la intensidad de los disparos, expresaron temor ante la creciente inseguridad en la ciudad. Ambos incidentes ocurrieron alrededor de las 19h00 lo que ha llevado a las autoridades a investigar una posible conexión entre los hechos, aunque aún no se han revelado detalles concluyentes.

La Policía Nacional acordonó las escenas de los crímenes y recolectó indicios balísticos, incluyendo casquillos de diferentes calibres. Las autoridades no han confirmado la identidad de los atacantes ni el móvil exacto.

Inseguridad en el distrito Manta

Manta, uno de los principales puertos de Ecuador, ha enfrentado una ola de violencia en 2025. La ciudad es considerada la más violenta de Manabí, con enfrentamientos atribuidos a disputas entre grupos delictivos como Los Lobos y Los Choneros. En julio de 2025, por ejemplo, se registraron tres tiroteos en la parroquia Tarqui, dejando dos heridos y un fallecido en un solo mes. Estos antecedentes reflejan un deterioro sostenido de la seguridad en la región.