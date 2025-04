Vinotinto y Delfín SC abren la fecha 8 de la LigaPro Serie A: ¿Cuáles son los otros duelos?

Vinotinto y Delfín SC se miden la noche de este miércoles, 9 de abril del 2025, en el inicio de la fecha 8 de la LigaPro Serie A de Ecuador.

El cotejo se disputará en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda de Quito, a partir de las 19h00.

Ambos equipos buscar sumar puntos clave en la tabla de posiciones tras una jornada previa sin victorias: Vinotinto empató 0-0 con Orense, mientras que Delfín igualó 1-1 con Aucas.

¿Dónde ver el duelo entre Vinotinto y Delfín SC?

Este partido marca el partido encuentro oficial entre Vinotinto y Delfín en la historia de la LigaPro.

Vinotinto, recién ascendido, ocupa la 4ª posición en la tabla de la LigaPro con 13 puntos. Por su parte, Delfín está en el 14º lugar con 6 unidades.

El cotejo será transmitido en vivo por Zapping y El Canal del Fútbol, plataformas digitales accesibles en Ecuador, con cobertura confirmada por la organización del torneo.

El árbitro central será Franklin Congo, asistido por David Vacacela y Ricardo Valdiviezo, con Carlos Bayas como cuarto árbitro, según el acta de programación de la LigaPro.

La fecha se juega hasta el martes

Tras el duelo entre Vinotinto y Delfín SC, la fecha continúa mañana a las 16h30 con el duelo entre Macará y Deportivo Cuenca. Mientras que a las 19h00 se medirán Manta FC y Técnico Universitario, así como Emelec y Libertad FC.

El lunes están programados otros tres cotejos: Mushuc Runa vs Liga de Quito (14h00), El Nacional vs Independiente del Valle (16h30) y Orense vs Barcelona (19h00).

La fecha la cierran Aucas y Universidad Católica, con su duelo del martes a las 19h00.

Cabe recordar que este domingo, 13 de abril, son las votaciones por la segunda vuelta presidencial en Ecuador, por lo que esa jornada no habrá fútbol.