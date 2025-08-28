Vinotinto jugará a puerta cerrada contra El Nacional por disposición de seguridad

El Vinotinto FC enfrentará a El Nacional el viernes 29 de agosto de 2025 en la Fecha 27 de la LigaPro Serie A, en un partido que se jugará sin presencia de público, según lo dispuesto por la LigaPro y los organismos de control tras el exhorto de la Policía Nacional del Ecuador. La decisión busca garantizar el normal desarrollo del compromiso y salvaguardar la integridad de jugadores, cuerpo técnico y personal logístico.

Una medida preventiva ante riesgos de seguridad

La disposición se anunció mediante un comunicado oficial del club Vinotinto, en el que se detalló que la medida responde a las recomendaciones de la mesa técnica de seguridad conformada por autoridades locales y representantes de la LigaPro. El análisis tomó en cuenta los recientes hechos relacionados con la seguridad ciudadana en el país, los cuales han generado un refuerzo en los protocolos de prevención aplicados a los eventos deportivos.

De esta manera, el encuentro será uno más dentro del torneo nacional que se disputará a puerta cerrada, una medida que, aunque excepcional, ha sido utilizada en varias ocasiones en la Serie A ecuatoriana como recurso de control y prevención.

Respaldo institucional y compromiso con la seguridad

En el mismo comunicado, el Vinotinto FC subrayó su respaldo a las autoridades. Además, reiteró su compromiso con el cumplimiento de los protocolos de seguridad exigidos para la organización de partidos profesionales. “La integridad de todos los actores involucrados es prioritaria, por lo que acatamos de manera responsable las disposiciones oficiales”, señaló la institución.

Por su parte, la LigaPro enfatizó que la decisión está alineada con su política de cooperación interinstitucional en temas de orden público. Además, recordó que la prioridad es el bienestar de los deportistas, dirigentes y trabajadores vinculados al espectáculo.

Un precedente en el fútbol ecuatoriano

El fútbol ecuatoriano ha vivido episodios similares en temporadas recientes. En 2023 y 2024, varios encuentros de la LigaPro se disputaron sin público debido a alteraciones de orden público. Además de amenazas a la seguridad en diferentes provincias del país. Este tipo de decisiones, aunque generan descontento entre las hinchadas, se han convertido en una herramienta preventiva adoptada por la organización del torneo en coordinación con la Policía Nacional y los gobiernos locales.

En este contexto, el partido entre Vinotinto y El Nacional se suma a la lista de compromisos que se juegan bajo estrictas medidas de seguridad. Esta práctica que refleja el esfuerzo por mantener la continuidad del campeonato pese a las dificultades externas.