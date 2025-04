Vinotinto golea por 5-0 al manabita Delfín SC y es líder provisional

El club Vinotinto se impuso por 5-0 a Delfín SC en el arranque de la fecha 8 de la LigaPro Serie A. El cotejo se disputó la noche de este miércoles, 9 de abril de 2025, en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda de Quito.

Una de las figuras del cotejo fue el argentino Rafael Monti, quien marcó un doblete para los locales. Primero abrió el marcador al minuto 16, mientras que al 71 decretó el 3-0. El ecuatoriano Danny Luna fue el autor del segundo tanto, al minuto 51.

El cuarto gol llegó al minuto 81, por medio de Nicolás Molina. Sin embargo, esa ventaja no fue suficiente para el cuadro local y Luifer Hernández decretó el 5-0 al 90+3.

Con este triunfo sobre el club manabita Delfín SC, Vinotinto sumó 15 puntos y se ubicó en la cima de la tabla de posiciones, seguido de Barcelona con las mismas unidades. Sin embargo, deberá esperar el desarrollo completo de la fecha para saber si mantiene la ubicación.

Por su parte, el cuadro manabita se quedó con seis puntos y se ubica en el puesto 15 de la tabla.

Vinotinto y Delfín SC abrieron la fecha

Tras el duelo entre Vinotinto y Delfín SC, la fecha continúa mañana a las 16h30 con el duelo entre Macará y Deportivo Cuenca. Mientras que a las 19h00 se medirán Manta FC y Técnico Universitario, así como Emelec y Libertad FC.

El lunes están programados otros tres cotejos: Mushuc Runa vs Liga de Quito (14h00), El Nacional vs Independiente del Valle (16h30) y Orense vs Barcelona (19h00).

La fecha la cierran Aucas y Universidad Católica, con su duelo del martes a las 19h00.

Cabe recordar que este domingo, 13 de abril, son las votaciones por la segunda vuelta presidencial en Ecuador, por lo que ese día no habrá fútbol.