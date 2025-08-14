Video registra asesinato de agente de tránsito en Nuevo Tarqui, Manta

A las 10h50 de este jueves 14 de agosto de 2025, el agente de tránsito Javier Morán fue asesinado a tiros por un sicario en la zona comercial de Nuevo Tarqui, en Manta, provincia de Manabí. El hecho fue captado en video por cámaras cercanas y se viralizó en redes sociales, generando alarma en la ciudad.

El crimen grabado en video

Las imágenes difundidas en redes sociales corresponden al ataque contra Morán en uno de los accesos a la zona contenerizada del Nuevo Tarqui. En el video se observa a dos agentes en la puerta de ingreso, cuando un hombre en moto se estaciona, desciende y dispara a quemarropa contra el uniformado.

Mientras Morán cae herido, su compañero logra huir corriendo. El sicario sube de nuevo a la motocicleta y abandona el lugar. El hecho desató pánico entre comerciantes y transeúntes que corrieron despavoridos para resguardarse.

Traslado y confirmación de la muerte

Gravemente herido, Morán fue trasladado en un vehículo particular hacia una casa de salud de Manta, donde minutos después se confirmó su fallecimiento por impacto de bala.

Unidades policiales se desplegaron en el sitio del ataque y en el hospital para recolectar evidencias balísticas y testimonios que ayuden a identificar a los responsables.

Segundo agente asesinado en el mismo día

El crimen de Morán ocurrió horas después de que otro agente de tránsito, David Isaac Velasco Yánez, fuera acribillado a las 06h20 en el sector Costa Azul de Manta.

Velasco se movilizaba en un vehículo celeste cuando fue interceptado por una camioneta doble cabina, desde la cual varios hombres dispararon en al menos 12 ocasiones, provocando su muerte en el lugar.

Los dos asesinatos en menos de cinco horas elevaron la alerta en la ciudad y obligaron a la Policía a reforzar los operativos de control.

Policía: hechos selectivos y amenazas previas

El comandante distrital de Manta, Montecristi y Jaramijó, Jaime Salgado, calificó ambos asesinatos como “hechos selectivos” relacionados con ataques anteriores a agentes de tránsito.

“De manera preliminar, se trataría de un ajuste de cuentas vinculado a hechos anteriores. Existía una lista de agentes amenazados, que ya había sido socializada para que extremaran precauciones”, señaló Salgado.

Conmoción en por el crimen del agente

El asesinato de Morán, grabado y difundido en video, generó un fuerte impacto en la ciudadanía. Comerciantes del área de Tarqui afirmaron que el ataque ocurrió en plena actividad comercial, cuando el sector se encontraba concurrido.

El hecho ha puesto nuevamente en debate la seguridad de los agentes de tránsito en Manta, quienes en los últimos meses han sido blanco de atentados relacionados con estructuras del crimen organizado.

Sicariato contra agente en el Nuevo Tarqui

Las imágenes que circulan en redes sociales corresponden al asesinato de Javier Morán en Nuevo Tarqui, un ataque a plena luz del día que evidenció la vulnerabilidad de los uniformados en Manabí. Con dos agentes muertos en menos de cinco horas, la Policía Nacional mantiene operativos especiales mientras avanza la investigación para esclarecer estos crímenes que han conmocionado a la ciudad de Manta. (12)