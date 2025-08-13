COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Seguridad
Drama

VIDEO | ¡Intentó una fechoría, pero no pudo! Queda grabado un intento de robo en una concurrida calle de Portoviejo

El sujeto llegó en motocicleta e intentó quitarle sus pertenencias, pero al parecer no logró ejecutar su cometido.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Queda grabado un intento de robo en una concurrida calle de Portoviejo
Captura de video del momento en el que se registró el intento de robo
Queda grabado un intento de robo en una concurrida calle de Portoviejo
Captura de video del momento en el que se registró el intento de robo

Redacción

Redacción ED.

Un presunto intento de robo ocurrió en la calle Pedro Zambrano Izaguirre entre Tennis Club y Calle Nueva, en Portoviejo, provincia de Manabí. El hecho quedó registrado en videos de cámaras de seguridad del sector y que se divulgaron por redes sociales y grupos de mensajería por internet.

En las grabaciones que se difundieron por las distintas plataformas se observa el arribo del sujeto con severas intenciones de cometer un robo. Acto seguido, se aprecia que aproximadamente a las 13h07 de este miércoles 13 de agosto, el hombre intenta subirse a una camioneta de color gris, doble cabina. El automotor estaba estacionado a un costado de la calle, cuando inesperadamente aparece un sujeto a bordo de una motocicleta de color negro.

Así pasó el intento de robo

En las grabaciones se evidencia también que el delincuente se detiene delante de la camioneta. Acto seguido saca un arma de fuego y le apunta al conductor de la camioneta, quien rápidamente se refugió detrás de la puerta de su vehículo y luego se metió a este para evitar ser víctima del robo.

El supuesto delincuente no disparó. Hasta el momento se desconoce si el arma de fuego se trabó o no tuvo tiempo. Al ver que no pudo ejecutar su cometido el sujeto guardó el revólver en su cintura y emprendió velozmente la fuga a bordo de su motocicleta.

Persiguió al sujeto

Sin embargo, la escena de dicho intento de robo no quedó ahí. El conductor de la camioneta, luego encendió su vehículo y salió en persecución del desconocido, pero no lo pudo alcanzar. El video de una cámara que grabó el momento en sentido contrario a la ejecución muestra al presunto deliencuente a quien no se le puede observar el rostro pues portaba casco de seguridad.

Hasta el momento se desconoce el paradero del sujeto y no existe pronunciamiento de la Policía Nacional sobre si habrá o no un proceso investigativo. También se desconoce si hay alguna denuncia sobre este conato de robo. En principio se pensó que era un intento de sicariato, pero después se conoció que se trató de un asalto frustrado. (37).

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Nicolás Maduro enfrenta confiscación millonaria y acusaciones de narcotráfico y terrorismo

Alianza Lima derrota 2-0 a Universidad Católica en la ida de los octavos de la Copa Sudamericana

Katy Perry y su productora sancionadas por grabar videoclip en zona protegida

Brasil anuncia línea de crédito de 5 mil millones de dólares para contrarrestar los aranceles de Donald Trump

Estas son las 10 mejores universidades de Ecuador en el 2025, de acuerdo a SCImago Institutions Rankings

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Nicolás Maduro enfrenta confiscación millonaria y acusaciones de narcotráfico y terrorismo

Alianza Lima derrota 2-0 a Universidad Católica en la ida de los octavos de la Copa Sudamericana

Katy Perry y su productora sancionadas por grabar videoclip en zona protegida

Brasil anuncia línea de crédito de 5 mil millones de dólares para contrarrestar los aranceles de Donald Trump

Estas son las 10 mejores universidades de Ecuador en el 2025, de acuerdo a SCImago Institutions Rankings

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Nicolás Maduro enfrenta confiscación millonaria y acusaciones de narcotráfico y terrorismo

Alianza Lima derrota 2-0 a Universidad Católica en la ida de los octavos de la Copa Sudamericana

Katy Perry y su productora sancionadas por grabar videoclip en zona protegida

Brasil anuncia línea de crédito de 5 mil millones de dólares para contrarrestar los aranceles de Donald Trump

Estas son las 10 mejores universidades de Ecuador en el 2025, de acuerdo a SCImago Institutions Rankings

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO