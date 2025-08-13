VIDEO | ¡Intentó una fechoría, pero no pudo! Queda grabado un intento de robo en una concurrida calle de Portoviejo

Un presunto intento de robo ocurrió en la calle Pedro Zambrano Izaguirre entre Tennis Club y Calle Nueva, en Portoviejo, provincia de Manabí. El hecho quedó registrado en videos de cámaras de seguridad del sector y que se divulgaron por redes sociales y grupos de mensajería por internet.

En las grabaciones que se difundieron por las distintas plataformas se observa el arribo del sujeto con severas intenciones de cometer un robo. Acto seguido, se aprecia que aproximadamente a las 13h07 de este miércoles 13 de agosto, el hombre intenta subirse a una camioneta de color gris, doble cabina. El automotor estaba estacionado a un costado de la calle, cuando inesperadamente aparece un sujeto a bordo de una motocicleta de color negro.

Así pasó el intento de robo

En las grabaciones se evidencia también que el delincuente se detiene delante de la camioneta. Acto seguido saca un arma de fuego y le apunta al conductor de la camioneta, quien rápidamente se refugió detrás de la puerta de su vehículo y luego se metió a este para evitar ser víctima del robo.

El supuesto delincuente no disparó. Hasta el momento se desconoce si el arma de fuego se trabó o no tuvo tiempo. Al ver que no pudo ejecutar su cometido el sujeto guardó el revólver en su cintura y emprendió velozmente la fuga a bordo de su motocicleta.

Persiguió al sujeto

Sin embargo, la escena de dicho intento de robo no quedó ahí. El conductor de la camioneta, luego encendió su vehículo y salió en persecución del desconocido, pero no lo pudo alcanzar. El video de una cámara que grabó el momento en sentido contrario a la ejecución muestra al presunto deliencuente a quien no se le puede observar el rostro pues portaba casco de seguridad.

Hasta el momento se desconoce el paradero del sujeto y no existe pronunciamiento de la Policía Nacional sobre si habrá o no un proceso investigativo. También se desconoce si hay alguna denuncia sobre este conato de robo. En principio se pensó que era un intento de sicariato, pero después se conoció que se trató de un asalto frustrado. (37).