Tratamientos médicos y cuidados preventivos para reducir las marcas de acné

Las marcas de acné, también conocidas como cicatrices postacné, son lesiones en la piel que aparecen tras procesos inflamatorios severos de acné, afectando a millones de personas en todo el mundo, según dermatólogos. Su aparición está relacionada con la ruptura de los poros obstruidos y una respuesta inflamatoria excesiva. Aunque no representan un riesgo vital, su impacto estético y emocional ha llevado al desarrollo de numerosos tratamientos dermatológicos clínicamente aprobados.

Tipos de marcas de acné y cómo se forman

Las marcas de acné se dividen principalmente en dos tipos: hiperpigmentación postinflamatoria y cicatrices atróficas o hipertróficas. La primera se manifiesta como manchas oscuras en la piel, mientras que las cicatrices son hundimientos o elevaciones que modifican la textura cutánea.

Estas marcas aparecen cuando una lesión de acné afecta las capas más profundas de la piel, generando una respuesta inflamatoria que puede dañar el colágeno. Si la piel produce muy poco colágeno, se forman cicatrices atróficas (como las de tipo “ice pick”, “boxcar” o “rolling”). Si se produce colágeno en exceso, se generan cicatrices hipertróficas o queloides.

Según la Academia Americana de Dermatología, aproximadamente el 20 % de las personas con acné severo desarrollan algún tipo de cicatriz permanente si no reciben tratamiento adecuado.

Opciones médicas para tratar marcas de acné

El tratamiento de las marcas de acné depende de su tipo, profundidad y la condición general de la piel del paciente. Los principales enfoques terapéuticos incluyen:

con retinoides o ácido azelaico, que favorecen la renovación celular y la despigmentación. Peelings químicos supervisados por dermatólogos, que eliminan las capas superficiales de la piel para estimular su regeneración.

En todos los casos, es fundamental acudir a un especialista certificado. El uso inadecuado de productos cosméticos o tratamientos caseros sin supervisión puede empeorar la condición.

“No todas las cicatrices son tratables con los mismos métodos. Una evaluación dermatológica es esencial para determinar la terapia adecuada”, advierte el Dr. Javier Flores, dermatólogo de la Sociedad Española de Medicina Estética.

Prevención y cuidado diario de la piel con acné

Evitar la formación de cicatrices comienza con un tratamiento adecuado del acné activo. Entre las principales recomendaciones preventivas se encuentran:

, ya que la exposición solar oscurece las marcas existentes. Acudir al dermatólogo ante brotes persistentes o lesiones inflamadas.

Además, mantener una rutina de limpieza diaria con ingredientes suaves puede ayudar a controlar el exceso de sebo sin irritar la piel.

Impacto emocional y acompañamiento profesional

Más allá del daño físico, las marcas de acné pueden generar problemas de autoestima, ansiedad y retraimiento social, especialmente en adolescentes y adultos jóvenes. Algunos estudios vinculan estas cicatrices con un aumento en síntomas depresivos en personas que no acceden a tratamiento.

El acompañamiento profesional debe incluir, si es necesario, apoyo psicológico, además de la intervención dermatológica, especialmente en casos en los que las marcas tienen un fuerte impacto en la calidad de vida del paciente.

Organizaciones como la World Health Organization (WHO) reconocen la importancia de abordar integralmente las condiciones dermatológicas que afectan la salud mental.