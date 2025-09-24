Estudio asegura que cualquier cantidad de alcohol aumenta el riesgo de demencia

Un equipo de investigadores de la Universidad de Oxford, liderado por Anya Topiwala, publicó en la revista BMJ Evidence Based Medicine un análisis que demuestra que cualquier cantidad de alcohol aumenta el riesgo de padecer demencia.

La investigación se basó en datos de 560.000 participantes de estudios en Estados Unidos y Reino Unido, para esclarecer la relación causal entre consumo de alcohol y deterioro cognitivo.

Se analizó la relación entre el alcohol y diagnósticos de demencia

El estudio combinó análisis de cohortes prospectivas, casos-control y randomización mendeliana para examinar la relación entre el consumo de alcohol y la demencia.

Inicialmente, los datos observacionales sugerían un riesgo 41% mayor de demencia en no bebedores y bebedores empedernidos (40 o más bebidas semanales) comparado con bebedores ligeros (menos de siete bebidas semanales).

Los alcohólicos presentaban un riesgo 51% superior. Más del 90% de los participantes reportaron consumo de alcohol, y 14.500 desarrollaron demencia durante el seguimiento promedio de cuatro años en el grupo de EE. UU. y 12 años en el del Reino Unido. Sin embargo, al incorporar factores genéticos relacionados con el consumo de alcohol y el riesgo de demencia, los resultados indicaron que cualquier nivel de consumo eleva el riesgo, incrementándose linealmente con la cantidad ingerida.

Riesgo por consumo adicional y genética

Cada una a tres bebidas adicionales por semana se asoció con un 15% más de riesgo de demencia. Mientras que una duplicación en el riesgo genético de dependencia al alcohol se vinculó a un 16% mayor riesgo de demencia.

“Los hallazgos de nuestro estudio respaldan un efecto perjudicial de todos los tipos de consumo de alcohol sobre el riesgo de demencia, sin evidencias que respalden el efecto protector sugerido anteriormente del consumo moderado de alcohol”, escribió el equipo de investigación dirigido por Anya Topiwala.

Cuestionan otros estudios sobre consumo de alcohol

Los investigadores indicaron que los participantes que desarrollaron demencia redujeron su consumo en años previos al diagnóstico, lo que explica sesgos en investigaciones anteriores. Esto sugiere causalidad inversa: el deterioro cerebral temprano lleva a menor ingesta, no al revés.

Estudios previos, como el Whitehall II de 2018, habían propuesto beneficios en consumos de 1-14 unidades semanales de alcohol. Sin embargo, este nuevo análisis, el más grande hasta la fecha, lo refuta al controlar confusiones genéticas y residuales. “El patrón de reducción del consumo antes del diagnóstico subraya la complejidad de inferir causalidad en datos observacionales”, indicaron los autores.

“Nuestros hallazgos resaltan la importancia de considerar la causalidad inversa y la confusión residual en los estudios sobre el alcohol y la demencia. Y sugieren que reducir el consumo de alcohol puede ser una estrategia importante para la prevención de la demencia”, concluyó el equipo.