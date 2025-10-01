COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Vida
Alimentación

¡Mejor que el yogur! Aprende a preparar kéfir en casa paso a paso

El kéfir, bebida fermentada rica en probióticos, puede elaborarse fácilmente en casa con pocos ingredientes, garantizando sabor natural y beneficios para la salud digestiva.
Escuchar noticia

•‎

4'

•‎

Escuchar noticia
4 minutos de lectura
Guía práctica para hacer kéfir casero de forma segura y sencilla
Guía práctica para hacer kéfir casero de forma segura y sencilla
Guía práctica para hacer kéfir casero de forma segura y sencilla
Guía práctica para hacer kéfir casero de forma segura y sencilla

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Nací en Manta, Manabí, el 24 de julio de 1989. Licenciada en Ciencias de la Comunicación en la UL... Ver más

[email protected]

Especialistas en nutrición recuerdan que el kéfir casero se puede preparar en casa con leche, nódulos de kéfir y un frasco, destacando sus propiedades probióticas para la salud intestinal y el sistema inmunológico.

¿Qué es el kéfir y por qué se ha popularizado?

El kéfir es una bebida fermentada originaria del Cáucaso, conocida por su alta concentración de probióticos, bacterias y levaduras beneficiosas que favorecen la salud digestiva. Su consumo regular se ha asociado a una mejor absorción de nutrientes y al fortalecimiento del sistema inmunológico.

En los últimos años, el interés por preparar kéfir en casa ha crecido en Ecuador y Latinoamérica, impulsado por la tendencia hacia alimentos naturales y fermentados. Además, su bajo costo y facilidad de preparación lo convierten en una alternativa saludable frente a productos industriales.

Los especialistas recomiendan elaborarlo en casa para aprovechar sus beneficios de manera fresca y segura, evitando conservantes o azúcares añadidos.

Ingredientes básicos para preparar kéfir en casa

Para elaborar kéfir de leche en el hogar, se necesitan únicamente tres elementos principales:

  • Leche entera o semidescremada (preferentemente fresca o pasteurizada).
  • Nódulos de kéfir (gránulos formados por bacterias y levaduras).
  • Un frasco de vidrio con tapa o gasa para cubrirlo.

Los nódulos de kéfir pueden obtenerse a través de comunidades de intercambio, tiendas de productos naturales o plataformas de comercio en línea. Estos gránulos tienen la capacidad de regenerarse, lo que permite utilizarlos de manera indefinida si se cuidan adecuadamente.

El frasco de vidrio debe estar limpio y seco antes de colocar la mezcla, ya que la higiene es fundamental para evitar contaminaciones.

Proceso paso a paso de fermentación

  1. Colocar entre 1 y 2 cucharadas de nódulos de kéfir en un frasco de vidrio.
  2. Añadir aproximadamente 500 ml de leche.
  3. Cubrir el frasco con una gasa o tapa ligera que permita la circulación del aire.
  4. Dejar fermentar entre 24 y 48 horas a temperatura ambiente, lejos de la luz directa.
  5. Una vez transcurrido el tiempo, colar la mezcla con un colador de plástico o acero inoxidable.
  6. Los nódulos recuperados se pueden reutilizar para preparar nuevas tandas.

El resultado es una bebida ligeramente ácida, de textura cremosa y sabor similar al yogur, aunque con mayor diversidad de microorganismos beneficiosos.

Conservación y formas de consumo

El kéfir listo puede guardarse en refrigeración hasta por tres días en un recipiente hermético. Su sabor se intensifica con el tiempo, lo que permite adaptarlo a distintas preferencias.

Se puede consumir solo o acompañado de frutas, cereales o miel. También es posible utilizarlo como base para batidos o como sustituto de yogur en diversas recetas.

En caso de intolerancia a la lactosa, existen variantes de kéfir de agua, que se preparan con gránulos adaptados, agua azucarada y frutas secas, generando una bebida espumosa y refrescante.

Precauciones y recomendaciones

Aunque el kéfir casero es seguro, los nutricionistas recomiendan mantener una higiene adecuada en cada preparación. Los utensilios deben estar limpios, y la leche utilizada debe ser de calidad para evitar riesgos.

Las personas con sistemas inmunológicos comprometidos o alergias específicas deben consultar con un especialista antes de incorporar esta bebida a su dieta diaria.

De igual manera, es importante no prolongar excesivamente el tiempo de fermentación, ya que el sabor puede volverse demasiado ácido y difícil de consumir.

Un patrimonio de la fermentación casera

La práctica de preparar kéfir en casa no solo ofrece beneficios nutricionales, sino que conecta a las familias con técnicas tradicionales de fermentación. Cada lote elaborado fortalece la cultura de consumo responsable y saludable, posicionando al kéfir como un alimento de valor en la vida cotidiana.

En Ecuador y en el mundo, el kéfir casero se ha consolidado como una opción accesible y natural que promueve el bienestar digestivo y refuerza la importancia de la alimentación consciente.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Guayaquil tendrá su primer Starbucks en 2026: conoce los detalles de la expansión

Un avión toca tierra sin el tren de aterrizaje delantero: ¿hubo heridos?

Gobierno e indígenas a punto de firmar acuerdo para finalizar paro por alza del diésel

Enfermedades cardiovasculares: la silenciosa amenaza mundial que crece con el sedentarismo y la mala alimentación

Herido en ataque armado: Kevin Yasan lucha por su vida tras balacera en licorería de Santo Domingo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Guayaquil tendrá su primer Starbucks en 2026: conoce los detalles de la expansión

Un avión toca tierra sin el tren de aterrizaje delantero: ¿hubo heridos?

Gobierno e indígenas a punto de firmar acuerdo para finalizar paro por alza del diésel

Enfermedades cardiovasculares: la silenciosa amenaza mundial que crece con el sedentarismo y la mala alimentación

Herido en ataque armado: Kevin Yasan lucha por su vida tras balacera en licorería de Santo Domingo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Guayaquil tendrá su primer Starbucks en 2026: conoce los detalles de la expansión

Un avión toca tierra sin el tren de aterrizaje delantero: ¿hubo heridos?

Gobierno e indígenas a punto de firmar acuerdo para finalizar paro por alza del diésel

Enfermedades cardiovasculares: la silenciosa amenaza mundial que crece con el sedentarismo y la mala alimentación

Herido en ataque armado: Kevin Yasan lucha por su vida tras balacera en licorería de Santo Domingo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO