Hace 3 meses
Vida
Salud

Exposición temprana a perros reduce riesgo de asma en bebés, revela estudio canadiense

Descubre cómo los alérgenos de perros pueden reducir el riesgo de asma en bebés. Un estudio revela beneficios sorprendentes.
3 minutos de lectura
Exposición temprana a perros reduce riesgo de asma en bebés, revela estudio canadiense
La exposición temprana de los bebés a alérgenos de perros podría reducir el riesgo de asma y mejorar la función pulmonar.
Exposición temprana a perros reduce riesgo de asma en bebés, revela estudio canadiense
La exposición temprana de los bebés a alérgenos de perros podría reducir el riesgo de asma y mejorar la función pulmonar.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Nació en Portoviejo en 1998. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo por la... Ver más

[email protected]

Un estudio realizado por el Hospital para Niños Enfermos (SickKids) de Toronto indica que los bebés expuestos a alérgenos de perros en el hogar tienen menor riesgo de desarrollar asma a los cinco años. Este hallazgo abre nuevas perspectivas sobre la prevención de esta enfermedad respiratoria en la infancia.

Investigadores del SickKids estudiaron a 1.050 niños canadienses. Analizaron el impacto de los alérgenos de perros y gatos presentes en el polvo de sus hogares. Los resultados muestran que la exposición temprana a los alérgenos caninos no solo disminuye la probabilidad de asma, sino que también mejora la función pulmonar de los niños.

Exposición a perros: un efecto protector

El estudio, presentado en el Congreso de la Sociedad Respiratoria Europea (ERS) en Ámsterdam, se centró en medir la presencia de tres componentes en el polvo doméstico: Can f1 (proteína de perros), Fel d1 (proteína de gatos) y endotoxina bacteriana. Las muestras fueron tomadas cuando los bebés tenían entre tres y cuatro meses de edad. Posteriormente se evaluó su salud respiratoria a los cinco años.

Según Jacob McCoy, investigador principal del SickKids, “el asma es una enfermedad respiratoria crónica muy común en niños, causada por la interacción de factores genéticos y ambientales. Al estudiar los alérgenos en el hogar, podemos identificar riesgos modificables que ayuden a prevenir la enfermedad”.

Resultados del estudio

Los bebés expuestos a niveles más altos de Can f1 presentaron aproximadamente 48% menos riesgo de desarrollar asma a los cinco años. Además, mostraron mejor función pulmonar, medida a través del volumen espiratorio forzado en un segundo (VEF1).

Este efecto protector fue especialmente notable en niños con mayor predisposición genética a problemas respiratorios. Sin embargo, la exposición a alérgenos de gatos o endotoxinas bacterianas no mostró beneficios similares.

Posible explicación y futuras investigaciones

Aunque aún no se conoce con certeza el mecanismo detrás de estos hallazgos, los investigadores sugieren que la exposición temprana a alérgenos de perros podría “prevenir la sensibilización y favorecer un equilibrio saludable del sistema inmunológico o del microbioma nasal”.

Los expertos recalcan que se necesitan más estudios para comprender cómo la convivencia con mascotas desde los primeros meses de vida puede influir en la función pulmonar y en el riesgo de asma a largo plazo.

Implicaciones para padres y cuidadores de niños con asma

Estos resultados podrían cambiar la percepción sobre la presencia de perros en hogares con bebés, destacando un posible papel protector frente a enfermedades respiratorias. Sin embargo, los investigadores advierten que cada caso debe evaluarse de manera individual. Se deben considerar antecedentes familiares y condiciones de salud de los niños.

El estudio refuerza la importancia de analizar los factores ambientales en la infancia y su relación con la prevención de enfermedades crónicas, destacando que la interacción temprana con ciertos alérgenos puede influir en el desarrollo del sistema inmunitario.

