Vida
Familia

Estrategias para planificar un presupuesto navideño sin endeudarse

En Ecuador, economistas recomiendan planificar el uso del décimo tercer sueldo y organizar gastos en regalos, cenas y viajes para evitar deudas en Navidad.
Navidad sin deudas, secretos de expertos ecuatorianos para ahorrar en fiestas.
Navidad sin deudas, secretos de expertos ecuatorianos para ahorrar en fiestas.
Navidad sin deudas, secretos de expertos ecuatorianos para ahorrar en fiestas.
Navidad sin deudas, secretos de expertos ecuatorianos para ahorrar en fiestas.

Yury Cobeña

Redacción ED.

Yury Cobeña

Redacción ED.

Nació en Babahoyo el 7 de agosto de 1990. Licenciada en Periodismo por la Universidad Laica Eloy Al... Ver más

[email protected]

En Ecuador, las fiestas de diciembre elevan el endeudamiento familiar hasta en un 25%, según datos de Ipsos sobre comportamiento de consumo. Con el décimo tercer sueldo como principal ingreso extra, expertos recomiendan planificar y diseñar un presupuesto anticipado que contemple regalos, cenas y viajes, evitando el sobreendeudamiento que suele marcar el inicio del año siguiente.

Presupuesto: integrar el décimo y ahorrar mensualmente

El décimo tercer sueldo, equivalente a un salario mensual, suele destinarse casi por completo a gastos navideños. Sin embargo, economistas aconsejan reservar una parte para ahorro y emergencias. La propuesta es asignar 40% a regalos, 30% a cenas, 20% a viajes y 10% a imprevistos, incluyendo un ahorro fijo mensual desde septiembre.

Lo ideal es planificar con anticipación para distribuir el gasto entre septiembre y diciembre. Belén Luzón, de Cooperativa Andalucía, recomienda establecer el presupuesto después de cubrir necesidades básicas, destinando al menos un 10-20% del salario mensual a un fondo navideño.

Regalos: enfoque local y sostenible

En Ecuador, los regalos representan hasta el 50% del gasto festivo, con un promedio de $25 por obsequio, según Ipsos. Para controlarlos, especialistas sugieren limitar el monto por persona y priorizar a familiares cercanos.

Estrategias destacadas:

  • Comprar con anticipación en ferias locales o aprovechar descuentos de Black Friday.

  • Optar por artesanías ecuatorianas, manualidades caseras o experiencias en lugar de productos importados.

  • Reducir gastos personales: evitar compras para uno mismo durante promociones.

El ingeniero en finanzas Darío Quisaguano subraya: “Separa el porcentaje destinado a regalos antes de comprometerlo en otros gastos”. Con este control, el gasto puede reducirse de $500 a $300 sin perder el sentido de la tradición.

Cenas y celebraciones: compartir reduce costos

Las cenas pueden absorber entre 30% y 40% del presupuesto. En Ecuador, la tradición de reuniones en casa permite aplicar el sistema de potluck, donde cada invitado aporta un plato.

Consejos prácticos:

  • Elaborar menús con ingredientes locales de temporada .

  • Comprar en supermercados con promociones .

  • Usar utensilios reutilizables y aprovechar sobras para reducir desperdicio.

Según Luzón, trasladar parte de los festejos a enero puede equilibrar gastos: una cena casera para ocho personas puede costar $150 en lugar de $250.

Viajes: anticipación y opciones cercanas

Los viajes navideños representan alrededor del 20% del gasto total. Las visitas familiares a la Costa o Sierra demandan presupuesto en gasolina, buses o vuelos internos.

Recomendaciones de expertos:

  • Reservar con antelación boletos de bus o avión, lo que puede generar ahorros de hasta 20%.

  • Considerar viajes en auto compartido o estancias en casas de familiares.

  • Limitar los destinos a lugares cercanos si el presupuesto es ajustado.

Planificar y celebrar con responsabilidad

La Navidad en Ecuador combina tradiciones como el pesebre y la cena familiar con la presión del consumo. Economistas locales coinciden en que la disciplina financiera y el uso responsable del décimo son la clave para evitar deudas en 2026. “Se trata de disfrutar diciembre sin crisis en enero”.

