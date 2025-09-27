Estrategias para planificar un presupuesto navideño sin endeudarse

En Ecuador, las fiestas de diciembre elevan el endeudamiento familiar hasta en un 25%, según datos de Ipsos sobre comportamiento de consumo. Con el décimo tercer sueldo como principal ingreso extra, expertos recomiendan planificar y diseñar un presupuesto anticipado que contemple regalos, cenas y viajes, evitando el sobreendeudamiento que suele marcar el inicio del año siguiente.

Presupuesto: integrar el décimo y ahorrar mensualmente

El décimo tercer sueldo, equivalente a un salario mensual, suele destinarse casi por completo a gastos navideños. Sin embargo, economistas aconsejan reservar una parte para ahorro y emergencias. La propuesta es asignar 40% a regalos, 30% a cenas, 20% a viajes y 10% a imprevistos, incluyendo un ahorro fijo mensual desde septiembre.

Lo ideal es planificar con anticipación para distribuir el gasto entre septiembre y diciembre. Belén Luzón, de Cooperativa Andalucía, recomienda establecer el presupuesto después de cubrir necesidades básicas, destinando al menos un 10-20% del salario mensual a un fondo navideño.

Regalos: enfoque local y sostenible

En Ecuador, los regalos representan hasta el 50% del gasto festivo, con un promedio de $25 por obsequio, según Ipsos. Para controlarlos, especialistas sugieren limitar el monto por persona y priorizar a familiares cercanos.

Estrategias destacadas:

Comprar con anticipación en ferias locales o aprovechar descuentos de Black Friday.

Optar por artesanías ecuatorianas , manualidades caseras o experiencias en lugar de productos importados.

Reducir gastos personales: evitar compras para uno mismo durante promociones.

El ingeniero en finanzas Darío Quisaguano subraya: “Separa el porcentaje destinado a regalos antes de comprometerlo en otros gastos”. Con este control, el gasto puede reducirse de $500 a $300 sin perder el sentido de la tradición.

Cenas y celebraciones: compartir reduce costos

Las cenas pueden absorber entre 30% y 40% del presupuesto. En Ecuador, la tradición de reuniones en casa permite aplicar el sistema de potluck, donde cada invitado aporta un plato.

Consejos prácticos:

Elaborar menús con ingredientes locales de temporada .

Comprar en supermercados con promociones .

Usar utensilios reutilizables y aprovechar sobras para reducir desperdicio.

Según Luzón, trasladar parte de los festejos a enero puede equilibrar gastos: una cena casera para ocho personas puede costar $150 en lugar de $250.

Viajes: anticipación y opciones cercanas

Los viajes navideños representan alrededor del 20% del gasto total. Las visitas familiares a la Costa o Sierra demandan presupuesto en gasolina, buses o vuelos internos.

Recomendaciones de expertos:

Reservar con antelación boletos de bus o avión, lo que puede generar ahorros de hasta 20% .

Considerar viajes en auto compartido o estancias en casas de familiares.

Limitar los destinos a lugares cercanos si el presupuesto es ajustado.

Planificar y celebrar con responsabilidad

La Navidad en Ecuador combina tradiciones como el pesebre y la cena familiar con la presión del consumo. Economistas locales coinciden en que la disciplina financiera y el uso responsable del décimo son la clave para evitar deudas en 2026. “Se trata de disfrutar diciembre sin crisis en enero”.