¿Esta lista la vacuna para el cáncer? Hay un avance prometedor

La vacuna contra el cáncer EnteroMix, desarrollada por investigadores rusos, ha captado la atención mundial tras anunciarse que alcanzó un 100% de eficacia en pruebas preclínicas.

No obstante, expertos aclaran que los resultados corresponden únicamente a experimentos en laboratorio y en animales, por lo que todavía queda un largo camino antes de su posible aplicación en pacientes.

Qué es EnteroMix

El proyecto es liderado por el Centro Nacional de Investigación Médica de Radiología de Rusia, en colaboración con el Instituto Engelhardt de Biología Molecular. Se trata de una vacuna oncolítica, un tipo de inmunoterapia que, a diferencia de las vacunas tradicionales, no previene la enfermedad, sino que busca tratar tumores ya existentes.

EnteroMix está compuesta por cuatro virus no patogénicos, es decir, inofensivos para la salud humana. Su acción es doble: destruyen directamente las células cancerígenas y, al mismo tiempo, activan el sistema inmunitario del paciente para reforzar la respuesta contra el tumor. Los ensayos preliminares sugieren que el tratamiento puede ralentizar el crecimiento de los tumores o incluso eliminarlos por completo en algunos modelos animales.

Éxito en fase preclínica

En junio de 2025, durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, autoridades rusas confirmaron que EnteroMix había alcanzado resultados “excepcionales” en estudios preclínicos. En estos ensayos, se registró una reducción tumoral de entre el 60% y el 80%, e incluso la remisión total en determinados modelos.

La Agencia Federal Médico-Biológica de Rusia (FMBA) informó que el proceso de desarrollo requirió tres años de pruebas preclínicas obligatorias, en las que no se detectaron efectos secundarios graves ni niveles preocupantes de toxicidad. Este avance permitió que EnteroMix recibiera la autorización para pasar a pruebas en seres humanos.

Primeros ensayos en humanos

Actualmente, EnteroMix se encuentra en fase I de ensayos clínicos, con la participación de 48 voluntarios. Esta primera etapa tiene como objetivo principal comprobar la seguridad del tratamiento en un grupo reducido de pacientes oncológicos.

En el ámbito médico, los ensayos clínicos avanzan en tres fases. La fase I estudia la seguridad en un número limitado de personas. La fase II amplía la muestra para evaluar eficacia y efectos secundarios. Finalmente, la fase III compara el nuevo tratamiento con terapias estándar y determina si puede recibir la aprobación oficial para su uso clínico.

Por ahora, no se han divulgado resultados de los ensayos en humanos, lo que confirma que EnteroMix todavía está lejos de convertirse en un tratamiento accesible para el público general.

Tecnología y enfoque

Según información oficial del Ministerio de Sanidad ruso, EnteroMix se basa en un modelo distinto: la utilización de virus modificados e inofensivos para atacar directamente a las células tumorales y estimular la respuesta inmunitaria antitumoral.

Este enfoque representa un nuevo paradigma en inmunoterapia oncológica, distinto de los tratamientos convencionales como la quimioterapia o la radioterapia, que suelen generar fuertes efectos secundarios.

Perspectivas a futuro

El oncólogo jefe del Ministerio de Salud de Rusia, Andréi Kaprin, indicó que en un futuro cercano la vacuna será probada en pacientes con cáncer colorrectal, con el objetivo de evaluar su eficacia en un tipo específico de tumor antes de ampliar las pruebas a otras variantes.

De confirmarse su efectividad en las fases posteriores, EnteroMix podría convertirse en una herramienta accesible y gratuita para los pacientes rusos, según adelantaron las autoridades sanitarias. Además, los investigadores ya trabajan en nuevas versiones del tratamiento dirigidas a tumores más agresivos, como el glioblastoma (un cáncer cerebral) y ciertos tipos de melanoma ocular.

Entre la esperanza y la cautela

El desarrollo de EnteroMix ha despertado optimismo internacional, al ofrecer un enfoque innovador para combatir una de las enfermedades más mortales del mundo. No obstante, los especialistas recuerdan que la vacuna aún se encuentra en etapas tempranas y que los resultados en humanos serán determinantes para definir su verdadero potencial.

Por ahora, EnteroMix representa un avance prometedor en la lucha contra el cáncer, pero no una solución inmediata. La comunidad científica mundial observa con atención los próximos pasos de esta investigación, que podría marcar un antes y un después en el campo de la inmunoterapia oncológica.