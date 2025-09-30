Día del Novio: la tradición del 3 de octubre que rivaliza con las flores amarillas de septiembre

El 3 de octubre se celebra el Día del Novio en varios países latinoamericanos. Esta fecha nació como respuesta al Día de la Novia (1 de agosto), impulsada por tendencias en redes sociales. Aunque no es una conmemoración oficial, ha ganado tracción desde 2014 mediante el hashtag #NationalBoyfriendDay. Hoy forma parte de las efemérides románticas que circulan en internet.

Un fenómeno digital convertido en tradición

El origen del Día del Novio se remonta a 2014. En ese año, usuarios en Estados Unidos impulsaron la fecha en plataformas sociales como contrapartida al Día de la Novia. Con el tiempo, la tendencia se expandió a América Latina, sobre todo en México. En 2016, empezó a consolidarse el 3 de octubre como el día simbólico para agasajar a los novios.

Aunque en ciertos lugares se ha mencionado que la celebración podría coincidir con el “primer martes de octubre”, lo más habitual es mantener el 3 de octubre como fecha fija.

Flores azules: el gesto simbólico

En este día, la tradición más extendida es que las mujeres regalen flores azules a sus parejas. El color no es casual: el azul simboliza lealtad, confianza, calma y compromiso emocional. Como las flores de este tono son raras en la naturaleza, muchas veces se usan rosas teñidas o especies con matices azulados.

Este gesto funciona como contraparte a la popular dinámica del 21 de septiembre, cuando las parejas suelen regalar flores amarillas. Este detalle está inspirado en la canción “Flores amarillas” y fue viralizado en TikTok. De este modo, ambos gestos —flores amarillas en septiembre y flores azules en octubre— reflejan la búsqueda de un equilibrio en las expresiones románticas.

No oficial, pero cada vez más popular

El Día del Novio no aparece en calendarios oficiales, pero se ha convertido en una excusa para reforzar los lazos de pareja y equilibrar los roles afectivos. Al igual que ocurre con el 1 de agosto, Día de la Novia, el trasfondo de estas celebraciones se asocia más al consumo y a la cultura digital que a un origen histórico concreto.

Lo cierto es que, aunque no sea un día “formal”, el Día del Novio sigue creciendo en popularidad y se instala poco a poco en las agendas sentimentales de quienes creen que toda relación merece detalles en doble vía.